260x366 Emporta’t amb l’ARA dues guies imprescindibles sobre l’arquitectura càtara i romànica de Catalunya Emporta’t amb l’ARA dues guies imprescindibles sobre l’arquitectura càtara i romànica de Catalunya

L’ARA i l’editorial Cossetània ofereixen 75 rutes per descobrir diferents meravelles patrimonials passejant pel país. Unes les trobareu al llibre de Jesús Ávila Granados Catalunya càtara: un recorregut per 50 enclavaments herètics, una guia que il·lumina el llegat càtar en sòl català i que en segueix el rastre tant al nord dels Pirineus, on es va generar, com al sud de l’Ebre, al Matarranya i al Maestrat, a través dels testimonis que s’han conservat en forma d’esteles discoïdals, pentagrames, mans, cultes a Maria Magdalena i altres manifestacions artístiques. Les 25 rutes restants són les del llibre Pels camins del Romànic català, de Pere Bosch, que documenta un patrimoni artístic escampat per tot el país. Els llibres es poden aconseguir al quiosc (del 27 de desembre al 10 de gener) i a la web de l’ARA (fins al 10 de gener): la guia càtara per 19,50 euros i la del Romànic per 13,10 euros.