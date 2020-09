L'ARA ofereix tres llibres de la història de la comunitat jueva a Catalunya

Tres llibres sobre la història de la comunitat jueva a Catalunya es podran aconseguir amb l'ARA a partir d'aquest dissabte 5 de setembre. Un és Catalunya: 50 indrets jueus de l’Edat Mitjana, una selecció de 50 llocs rellevants per les restes materials que ens n’han quedat, per la documentació que ha sobreviscut als seus arxius i per ser l’origen de personalitats insignes del judaisme català en àmbits tan diversos com la literatura, la ciència, la teologia o la càbala. Es podrà adquirir per 24,95 euros (i amb 5% de descompte per a subscriptors).

El segon és Els jueus catalans, de Manuel Forcano, que estira el fil de la presència jueva. Quan van arribar els primers jueus, on es van establir, com vivien, qui i per què els perseguien, com sobrevivien als atacs, on i com resaven són algunes qüestions que aborda Forcano en un volum rigorós i divulgatiu. Costa 18,90 euros (amb un 5% de descompte per a subscriptors).

El tercer és Barcelona, refugi de jueus (1933-1958), un llibre il·lustrat en què cada capítol explica el context històric i es completa amb els testimonis directes de persones que van haver de fugir de l'horror nazi. Amb la voluntat de rescatar uns fets pocs coneguts de la nostra història recent i de fer-los conèixer perquè no s'oblidin, és un llibre de referència imprescindible. Es pot aconseguir per 25 euros (amb un 5% de descompte per a subscriptors).

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda al quiosc, del 5 al 13 de setembre.

La promoció també està disponible en línia del 5 al 20 de setembre en aquest enllaç.

(*) Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.