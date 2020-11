L'ARA ofereix un nou llibre infantil: 'El meu mes. Novembre'

L'ARA torna a oferir amb el diari un llibre de la col·lecció El Meu Mes, destinada als més petits. Com en els altres dotze, el llibre dedicat al novembre inclou informació molt senzilla i entenedora sobre el mes en què fan anys: amb refranys, endevinalles, poemes i cançons. El llibre el signen Laura Espot, David Monserrat i Elisabeth Tort. L'il·lustra Roser Calafell. Entre avui i el 25 de novembre es pot aconseguir al quiosc per 5,95 euros.

Per poder accedir a la promoció s'ha de presentar al quiosc el cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda, de l'11 al 25 de novembre. Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor de la web. Està pensat per a lectors a partir de quatre anys, l'edita La Galera i la col·lecció ja porta més de 200.000 exemplars venuts.