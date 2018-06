Absolt el raper turc acusat d'apologia de les drogues

El raper turc Ezhel ha quedat absolt de l'acusació d'"incitar al consum de drogues amb les seves cançons", càrrec pel qual va ser detingut el 24 de maig. S'enfrontava a una pena de fins a deu anys de presó per apologia del consum de drogues a través de la música i les xarxes socials. Un centenar de fans s'han reunit a les portes del jutjat per celebrar la posada en llibertat del cantant.

El cantant ha quedat absolt en la primera vista del judici perquè s'ha considerat que no hi havia intencions criminals en les seves cançons, informa el diari 'Evrensel'. "El tribunal considera que no és un delicte penal, que no hi ha intenció delictiva i que s'empara en [la llibertat] d'expressions artístiques", ha declarat el seu advocat a la porta del jutjat.

Sercan Ipekçioglu, conegut com a Ezhel, de 28 anys, va publicar el seu primer àlbum el maig passat, titulat 'Müptezhel', i compta amb 105.000 seguidors a Twitter.