L'Acadèmia del Cinema Català demana que el Govern "compleixi les ajudes promeses"

L’Acadèmia del Cinema Català "reclama a les administracions un paquet de quatre compromisos i accions immediates davant la situació dramàtica a la qual es veu abocat el sector audiovisual". Al Govern, per exemple, li demana un compromís urgent amb l'audiovisual del país. Així ho fa saber en un comunicat en què alerta que "els efectes de la crisi sanitària són ja devastadors" en un sector on "el 76% dels professionals" no tenen "estabilitat contractual".

Una altra demanda, en aquest cas dirigida al govern espanyol, és que es desencalli al Congrés la tramitació de l'Estatut de l'Artista, una eina fonamental per regular els treballadors intermitents, que tindrien accés a "una prestació d'atur especial calculada d'acord amb unes hores mínimes de contractació acumulades".

L'Acadèmia, presidida per Isona Passola, insisteix que la Generalitat "compleixi les ajudes promeses". "En un moment en què les institucions començaven a ser conscients del drama que està patint el sector audiovisual català i de les oportunitats que s'havien deixat perdre, és necessari, més que mai, mantenir els compromisos adquirits en relació amb subvencions i TV3. En la situació en què ens trobem, demanem que el suport promès s'adapti a l'aturada que ha provocat la crisi sanitària avançant pagaments d'ajuts concedits i flexibilitzant absolutament terminis i imports de justificacions, protegint els festivals i obrint línies específiques compensatòries tant en sales com en distribuïdores per la falta d'ingressos generats a les sales durant tot aquest temps", detalla l'Acadèmia.

"Promoure la difusió del cinema propi"

L'Acadèmia del Cinema Català també demana altres mesures al Govern com ara "promoure la difusió del cinema propi" amb "una programació especial de cinema català a TV3 sota el títol de Cicle Gaudí, amb títols guanyadors dels nostres premis nacionals de cinema, presentats pels nostres autors i creadors".

Igualment reclama al departament d'Educació que resolgui "la insuficiència de la cultura audiovisual en l'ensenyament". "En un moment en què el departament d'Educació s'enfronta a la necessitat d'activar un pla per seguir formant online el milió i mig d'infants i joves, l'audiovisual català i en català ha de ser una eina de formació. Sortirem canviats d’aquesta crisi, aprofitem per sortir-ne reforçats en cultura. Convertim aquesta situació d'excepcionalitat en una oportunitat per formar els nostres públics del present i del futur. Eduquem en i amb el nostre audiovisual", conclou el comunicat de l'Acadèmia.

Segons les dades recollides per l'Acadèmia des que es va decretar l'estat d'alarma, s'han cancel·lat "una cinquantena de rodatges" i s'han acumulat "pèrdues diàries de 327.000 euros a les sales", que "posen en risc el delicat teixit cinematogràfic català". Una enquesta distribuïda als acadèmics mostra un paisatge preocupant. Més d’un 76% dels professionals del sector treballen sense estabilitat contractual i amb prestacions socials més limitades, ja sigui perquè són freelances (un 47%) o perquè treballen sota contractes per obra i servei en règim d’artistes. El 72% de les feines s’han vist aturades o cancel·lades, la majoria sense data coneguda de represa.

"Entre les feines afectades per la crisi sanitària hi ha rodatges, estrenes i sales de cinema, però també projectes en desenvolupament, preproducció i postproducció, així com festivals i docència", recorda l'Acadèmia. El 49% dels acadèmics situa en més d’un 50% la previsió de decreixement de les seves retribucions professionals el segon trimestre de l’any, xifra que arriba al 65% si hi afegim els que calculen que els seus ingressos es reduiran entre un 30% i un 50%.

Una cinquantena de rodatges aturats a Catalunya en plena temporada alta

Segons dades facilitades per la Catalunya Film Commission i la Barcelona Film Commission, l’estat d’alarma decretat el 14 de març ha aturat una cinquantena de rodatges que s’estaven duent a terme o estaven previstos durant els mesos de març i abril. D’aquests 50 rodatges, tres són llargmetratges (un de ficció i dos de documentals) i sis són sèries (tres de ficció, dos de documentals i un de websèrie). Pel que fa als programes i documentals televisius, que suposen al voltant del 20% de les produccions registrades, dels 50 rodatges registrats, més d’un 70% corresponen a producció catalana.

ERTOs a les sales de cinema que afecten 2.000 treballadors

Les sales de cinema catalanes calculen unes pèrdues diàries de 327.178 euros de recaptació bruta no ingressada (xifra extreta partint d'un càlcul de les entrades no venudes a Catalunya), amb una davallada d’un mínim del 21% d'espectadors respecte a l’any passat en l’escenari més optimista de reobertura dels cinemes el mes de juny. Les 54 sales agremiades han fet ERTOs que han afectat ja al voltant de 2.000 treballadors.

Camilo Tarrazón, president del Gremi de Cinemes de Catalunya, parla d’un reordenament en el calendari d'estrenes del segon semestre del 2020 i part del 2021: “L'aturada, a efectes d'estrenes, només serà un parèntesi, un canvi de calendari. Això sí, de manera generalitzada. Atès que la producció o la postproducció de nous títols també s'ha aturat, les noves pel·lícules arribaran més tard al mercat i el ritme d'estrenes es normalitzarà”.



De moment, vuit estrenes catalanes previstes d’ara fins al mes de juny s’han posposat: Ofrenda a la tormenta, de Fernando González Molina (Golem); Uno para todos, de David Ilundain (A Contracorriente); Isaac, de David Matamoros i Ángeles Hernández (Alfa Pictures); El cerro de los dioses, de Daniel M. Caneiro (Begin Again); L'Ofrena, de Ventura Durall (Alfa Pictures); La boda de Rosa, d’Icíar Bollaín (Filmax); A stormy night, de David Moragas (Filmax), i Herencia, d’Ana Hurtado (Begin Again).

D'acord amb les previsions facilitades per les principals distribuïdores catalanes o amb catàleg català, hi ha set produccions catalanes més que en principi no veuran afectada la previsió d’estrena a la tardor: Las niñas, de Pilar Palomero (BTeam Pictures); No matarás, de David Victori (Filmax); Sentimental, de Cesc Gay (Filmax); Libertad, de Clara Roquet (Avalon); Coraje, de Rubén Rojo Aura (Mago Production); Sis dies corrents, de Neus Ballús (Filmax), i La vampira de Barcelona, de Lluís Danés (Filmax).

Pel que fa als festivals, segons dades facilitades per Catalunya Film Festivals, dels 17 festivals programats a Catalunya entre la segona quinzena de març i el mes de juny del 2020, onze han estat ajornats (set ja tenen noves dates entre el juny i la tardor), dos es mantenen en les seves dates habituals però canvien el format per passar a ser online, un ha estat cancel·lat i els tres restants encara no s’han pronunciat, perquè les seves dates permeten més marge per prendre la decisió.