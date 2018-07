L'Acadèmia Europea del Cinema premia Carmen Maura per la seva carrera

L'actriu Carmen Maura (Madrid, 1945) rebrà el premi honorífic de l'Acadèmia Europea del Cinema, segons ha anunciat aquest dijous la institució. L'artista serà la convidada d'honor de la 31a edició dels Premis del Cinema Europeu, que aquest any se celebraran a Sevilla el 15 de desembre. Amb aquest guardó l'acadèmia vol reconèixer la trajectòria cinematogràfica de Maura, que ja va ser premiada el 1988 durant els primers Premis del Cinema Europeu per la seva feina al film 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de Pedro Almodóvar.

Carmen Maura va ser musa del director manxec, amb qui als anys 80 i 90 va rodar pel·lícules com 'La ley del deseo' (1987) i 'Volver' (2006), amb la qual va rebre el premi a millor actriu a Canes i el Goya a millor actriu. Al llarg de la seva carrera, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba ('Sé infiel y no mires con quién', 1985), Mario Camus ('Sombras en una batalla', 1993) i Agustí Villaronga ('Carta a Eva). Ha participat en més de 150 obres de cinema i teatre des dels anys 60, quan va començar a actuar, i ha sigut àmpliament reconeguda amb premis com la Medalla d'Or al mèrit de les belles arts (1998), el premi del Festival de Venècia (1988) i la Medalla d'Or de l'Acadèmia Espanyola de Cinema (2009).