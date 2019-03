L'Acadèmia Sueca entregarà dos premis Nobel de literatura aquest any

L'Acadèmia Sueca entregarà dos premis Nobel de literatura el 2019, un corresponent a l'any actual i un altre per al 2018. L'any passat el premi es va ajornar arran de l'escàndol sobre les filtracions i acusacions d'abusos sexuals al marit d'una de les membres de la institució, cosa que va provocar sis dimissions. "Aquest any hi haurà dos premis Nobel, tal com havíem previst. També se sabrà el guanyador del premi reservat l'any passat", ha dit el secretari permanent de l'Acadèmia Sueca, Anders Olsson, al diari suec 'Dagens Nyheter'.

La institució ja havia anunciat al maig l'ajornament del Nobel de literatura, un fet que no s'havia produït des de feia set dècades. La decisió es va prendre arran de la pèrdua de "confiança" de l'opinió pública cap a la institució a causa de la crisi que va provocar la renúncia de diversos membres. La decisió final sobre si s'entregarien dos premis el 2019 quedava en mans de la Fundació Nobel, que exigia reformes al funcionament de l'acadèmia per acceptar aquesta solució.

Tot plegat va desencadenar una onada de renúncies que va acabar amb l'ajornament del premi Nobel de literatura. Els últims mesos, l'Acadèmia Sueca ha dut a terme diverses reformes dels seus estatuts i ha escollit cinc nous membres. Arnault va ser condemnat al desembre pel Tribunal d'Apel·lació d'Estocolm a dos anys i mig de presó per dos casos de violació a una dona l'octubre del 2011. L'artista ha recorregut la sentència al Tribunal Suprem.