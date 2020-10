'Accions de resistència' guanya el premi BBVA de teatre

L'espectacle Accions de resistència de la Cia. Susanna Barranco ha guanyat la 20a edició del premi BBVA de teatre 2020. El premi consisteix en una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros; una gira que inclou la programació de l’obra premiada al festival Temporada Alta 2020. El jurat ha premiat Accions de resistència, que és un atac al capitalisme imperant, "pel risc i el compromís d’una proposta que explora diferents formes i llenguatges", ha explicat el director del premi BBVA de teatre, Joan Roura, en nom del jurat. L'obra utilitza un llenguatge postdramàtic per criticar l’ordre mercantil a través de quatre accions de resistència: parir, caminar, no produir i morir.

L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), que

col·labora en el premi, ha concedit en aquesta edició del certamen els premis a

millor interpretació i millor direcció a Ángela Palacios i Carlos Martín-Peñasco,

protagonistes de l’espectacle Solo creo en el fuego, de la Cia. Los Prometidos.

El jurat estava format per l’actriu Mireia Aixalà; la representant de l’AADPC i actriu, Ariadna de Guzmán; el programador de L’Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer; la representant del Temporada Alta, Laura Iglesias, i el director del premi BBVA de teatre, Joan Roura.