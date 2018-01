Actors en miniatura per a un sopar escènic oníric i ple de poesia

El sopar escènic de l’artista David Ymbernon i el xef Jordi Gabaldà, titulat La Tung La La i els 16 comensals, és una obra de teatre d’objectes, un espectacle gastronòmic i, sobretot, una experiència immersiva: els sorolls que arriben de la cuina i els moviments de l’equip al voltant de la taula ben aviat transporten els participants a un altre món. Ymbernon i Gabaldà, del restaurant Contrast, a Sabadell, van fer les primeres sessions al juny a l’espai de Gràcia Meeatings23 i avui comencen una nova etapa amb un sopar per a 12 persones al Pis Fundació Ymbernon Augé (Balmes, 54), on l’artista també fa representacions de les seves peces teatrals de petit format. “Mantenim el concepte i el recorregut de Meeatings23, i ara l’experiència encara pot ser més íntima i singular. Com que el pis és un dels habitatges allargats de l’Eixample, en un extrem podem fer l’aperitiu i quan el públic ja està preparat fem el sopar a l’altre”, explica Ymbernon. El pròxim sopar serà el dia 17 i han obert una llista d’espera per seguir-lo fent dos cops al mes. El preu és de 150 euros.

A David Ymbernon i Jordi Gabaldà és ben fàcil fer-los confiança i deixar-se endur, tornar a ser durant una estona un nen que s’avorreix a l’escola i somia aventures exòtiques. Si costa una mica entrar-hi, la música en viu i els sons ambientals de Xavi Lloses acaben de reblar l’atmosfera de l’espectacle. “Només ens podem relaxar quan comença el sopar, ens passem la resta del dia preparant-lo”, diu Ymbernon, tot i que ell té la responsabilitat d’enfilar-se damunt la taula i fer l’obra amb les seves característiques joguines i altres objectes en miniatura. Així i tot, no està sol perquè com és habitual l’acompanyen la seva companya, Elisabet Augé, i els seus fills, Dadà i Daida. “La col·laboració amb ells no és fruit d’haver pres una decisió en fred, sinó que crec que prové de quan jo era petit: el meu pare [l’artista i mestre Àlvar Ymbernon] em feia col·laborar en les seves obres. Vam tenir una relació molt especial”. Els fills d’Ymbernon i Augé “van començar a col·laborar quan eren bebès, i ha sigut un procés molt natural, la gràcia és que el públic no es troba amb uns nens hiperactius ni que fan el graciós, i tampoc no veuen uns nens tímids”.

La Tung La La i els 16 comensals arrenca en un ambient portuari, un vaixell de pesca i música d’acordió, i més endavant els comensals també viatgen a un refugi al mig d’un bosc. Mentre que el marisc evoca els sabors del mar, el fum d’una sopa calenta es converteix en una boira d’alta muntanya. En sintonia amb l’univers d’Ymbernon, l’única condició que va tenir Jordi Gabaldà era que els aliments dels 21 plats del sopar fossin de color taronja, o entre el blanc i el taronja. Així i tot, el menú -una de les curiositats és una ouera on se serveixen 12 elaboracions- no serà exactament el mateix que a l’estiu, perquè a Gabaldà li agrada treballar amb productes de temporada. “Amb el David ens coneixem des de fa anys, i fa força temps que dèiem de fer algun projecte plegats. Jo tenia ganes de treballar amb ell i ell que jo li portés la cuina de l’espectacle”, diu Gabaldà. “És molt fàcil treballar amb el David. Tot i que és molt exigent, et dona plena confiança”. Els preparatius de La Tung La La i els 16 comensals es van allargar durant quasi cinc mesos, i per a Gabaldà van representar la possibilitat de sortir de la rutina del Contrast i jugar amb el seu ofici. “Sempre li dic al David que és el meu psicòleg creatiu, m’he pogut esplaiar i ara tenim el repte de cuinar a casa seva”, afirma.

A diferència d’altres experiències en què l’art i la gastronomia dialoguen amb un component tecnològic, a La Tung La La i els 16 comensals hi predominen la proximitat i la poesia. “El Jordi té una actitud molt semblant a la meva, és un apassionat del que fa”, diu Ymbernon. Més enllà de crear una experiència sensorial, l’artista troba un vessant conceptual entre el taronja i el blanc de la indumentària dels cuiners: “És com un full en blanc”. Tot i que La Tung La La i els 16 comensals és el primer espectacle gastronòmic, va arribar al color taronja omnipresent en la seva obra precisament a través d’un aliment: “Vaig començar pintant rodanxes de taronja i es van acabar menjant els altres colors”. I a més de les arts plàstiques, també van guanyar protagonisme el teatre i més endavant la poesia. El primer poemari d’Ymbernon, Carbassa emergent (Llum de bengala) (LaBreu Edicions), va aparèixer el 2015 i actualment n’està escrivint un altre, mentre prepara una exposició per al 2019 a la galeria barcelonina El Quadern Robat.