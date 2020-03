Actua Cultura reclama un pla de rescat de la cultura

La plataforma Actua Cultura, que aplega un conjunt d'associacions de professionals i d'empreses del sector cultural, va néixer per reclamar que els pressupostos de Cultura arribessin al 2%. L'objectiu continua vigent, però l'excepcionalitat de la crisi del coronavirus ha dut Actua Cultura a adreçar-se "al govern de la Generalitat i al d’Espanya" i a demanar-los un pla de rescat per al sector.

"Agraïm les últimes mesures impulsades en una primera fase per generar liquiditat a través de crèdits tous, però no són suficients", manifesta Actua Cultura en un comunicat en què demana que "s'activi una segona fase de mesures de rescat de la cultura amb aportacions directes, de la mateixa manera que en determinats moments s’ha fet amb altres sectors".

"És l’hora del rescat de la cultura. En la cultura ens hi va la vida perquè en la cultura trobem la vida!", conclou un comunicat que comença reivindicant el seu paper en la societat: "Des de temps immemorials sabem que la cultura és un bé de primera necessitat, que ens dona les eines per entendre i posicionar-nos davant el món d'una manera autònoma i des d'un coneixement profund i al mateix temps pràctic de la realitat que ens envolta. Sabem que la cultura va estretament lligada a valors com l'educació, l'empatia, la llibertat, el civisme, la justícia i la solidaritat. Però aquests darrers dies duríssims que estem vivim de confinament per tot el que l’origina i per tot el que implica ha quedat més palès que mai que la cultura també és felicitat. Una felicitat en forma de benestar personal, alleujament, tranquil·litat i consol. Col·lectivament i com a societat hem pogut viure de primera mà que, quan sembla que està tot perdut, un llibre, una música, una pel·lícula, un quadre o un espectacle també ens poden salvar la vida".