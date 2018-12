Acusen de discriminació un festival de música només per a dones

Una cita musical feminista, l'Statement Festival, celebrada aquest estiu a Suècia, ha estat acusada de discriminació de gènere. L'esdeveniment, que es promocionava com "el primer festival de música només per a dones, persones no binàries i transgènere", s'enfronta a una denúncia de la Discrimination Ombudsman (DO), una organització governamental –similar al defensor del poble–, que es dedica a supervisar les lleis d'igualtat.

En un comunicat a la seva web, la DO considera que fer un espai lliure d'homes "desanima un col·lectiu a assistir a l'esdeveniment, cosa que viola una llei que prohibeix la discriminació de gènere", tot i que admeten que no hi havia cap prohibició d'entrada segons el sexe. Això sí, el festival reservava un espai reduït al 'backstage' per a aquells homes que volguessin gaudir dels concerts.

"L'èxit demostra que és el que necessitem"

L'Statement feia una crida a aquelles persones que volien "gaudir d'un festival sense preocupar-se per la seva seguretat personal". Diuen que continuaran amb el festival "fins que els homes aprenguin a comportar-se". L'organització de l'Statment afirma que "és trist que les 5.000 dones, persones no binàries i transgènere que van experimentar aquest festival revolucionari hagin fet perdre la xaveta a uns quants homes cis". "L'èxit del festival demostra que això és exactament el que necessitem", afegeixen.

Tot i l'acusació, la DO admet que no pot demostrar que ningú s'hagi sentit afectat per culpa de les restriccions d'accés, i que no imposarà cap sanció. "Pensem clarament que l'abús sexual, especialment als festivals, és un problema seriós, i estem buscant la manera de corregir-ho", explica Class Lindstedt, el cap de premsa de la DO, que considera que la solució no hauria de passar per una infracció de la llei d'igualtat.

Sacsejada de consciències

Suècia es va escandalitzar fa uns mesos pel gran nombre d'agressions sexuals que es van cometre al Bråvalla, el principal festival de música country, on hi va haver quatre violacions i 23 casos de violència, fet que va portar a cancel·lar-lo. Va ser l'humorista Emma Knyckare qui va manifestar la necessitat de crear un esdeveniment només per a dones, una proposta que va tenir una bona acollida a Twitter i es va materialitzar en l'Statement Festival, que es va celebrar durant el 31 d'agost i l'1 de setembre d'aquest any, amb un cartell exclusivament femení.