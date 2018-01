S'admet a tràmit un recurs de Pilar Abel per anul·lar el judici

El jutjat de primera instància número 11 de Madrid ha admès a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per Pilar Abel en què demana l'anul·lació del judici que determinava, a partir d'unes proves d'ADN, que no és filla del pintor Salvador Dalí. En el recurs, la figuerenca esgrimeix indefensió en la cadena de custòdia de les proves d'ADN i de les proves testimonials. A l'escrit Abel afirma que "queden sembrats nous dubtes" sobre les mostres que van arribar a l'Institut Toxicològic de Madrid i Barcelona.

Pilar Abel: "Em posaré el cognom de Dalí"

Abel sosté que no se li va fer arribar el document que acredita la cadena de custòdia i que va demanar per assegurar-se que les mostres examinades a l'Institut de Toxicologia corresponien amb les mostres extretes durant l'exhumació. També argumenta que al judici només va declarar el forense Narcís Bardalet, i no la resta de testimonis citats judicialment a petició d'ella: Maria Carmen Tejada, Robert Bellsolà i Mireia Oliveras.

A banda de demanar l'anul·lació del judici, Abel també sol·licita que no se li imposin les despeses judicials. Aquesta petició respon a la condemna del jutjat de primera instància número 11 de Madrid, que a l'octubre va desestimar la demanda de paternitat d'Abel i va condemnar-la a pagar les costes judicials "per la temeritat" d'haver anat a judici després que les proves d'ADN "excloguessin" de manera clara que Dalí era el seu pare.