Adrià Puntí s'autoedita un nou disc, 'Enriu-te'n fins que el cor et digui prou'

L'any 2015 Adrià Puntí va trencar un llarg silenci discogràfic amb 'La clau de girar el taller', que va aparèixer gairebé simultàniament a un llibre-disc amb més inèdits, 'Enclusa i un cop de mall'. Tots dos treballs van ser editats per Satélite K. Tres anys després, Puntí ha decidit autoeditar-se les onze cançons que integren 'Enriu-te'n fins que el cor et digui prou'. "He fet servir la idea del rock simfònic, d'aquells discos que es feien amb moltes cançons curtes –explicava aquesta setmana a 'El Periódico'–. Al disc hi ha cançons molt acústiques i d'altres amb més canya i amb coses divertides, com a 'Locus', la història d'un poble com Salt, on hi viu gent molt diversa". També n'hi ha una de dedicada a Donald Trump on li explica "tota la moguda d'en Puigdemont".

L'estratègia de comercialitzar 'Enriu-te'n fins que el cor et digui prou' és d'una singularitat notable. El cantautor en repartirà cent exemplars aquest dissabte al concert que farà al Festival de la Porta Ferrada als espectadors que hagin pagat una entrada 'premium'. Els discos estan enfundats en una caràtula pintada a mà per Puntí mateix, amb la seva firma.

El disc forma part d'una trilogia dedicada al pare del músic, Narcís Puntí i Sans, mort recentment, integrada pel llibre 'Incompletament Puntí' (2013), els dos discos del 2015, 'La clau de girar el taller' i 'Enclusa i un cop de mall' i aquest 'Enriute'n fins que el cor et digui prou'. De moment Adrià Puntí no sap si publicarà el disc: "Ja veurem què passa. Em prenc la vida intentant assumir reptes. No vull criticar la indústria, però el que he fet jo no ho ha fet ningú més fins ara. Pot sonar vanitós o egocèntric, però és així. Quan fas un disc hi poses el 100% d'il·lusió i aquí això està multiplicat per milions".