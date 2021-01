El drama sobre immigració 'Adú', favorita inesperada dels Goya amb 14 nominacions

El drama de Salvador Calvo Adú ha donat la sorpresa aquest dilluns i, tot i no figurar en les apostes, s'ha convertit en una de les grans favorites de la pròxima edició dels Goya en obtenir 14 nominacions als premis que se celebraran el 6 de març al Teatro del Soho CaixaBank de Màlaga. Les nominacions als premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol que han llegit Ana Belén i Dani Rovira han distingit també la producció catalana Las niñas, òpera prima de Pilar Palomero, que suma nou nominacions, les mateixes que el drama històric de terror Akearre, de Pablo Agüero. Per darrere hi ha La boda de Rosa d'Iciar Bollaín amb 8 nominacions i el thriller Black Beach d'Esteban Crespo amb 6 nominacions. Sentimental, de Cesc Gay, s'ha hagut de confirmar amb cinc nominacions, les mateixes que Ane, òpera prima de David P. Sañudo.

Adu és un drama sobre la immigració que barreja tres històries al voltant de la crisi dels refugiats, la tanca de Melilla i la caça furtiva d'elefants. Cinema social amb bones intencions, regust èpic i un esforç de producció per damunt de la mitjana amb el segell artesanal d'un director forjat en la ficció televisiva com Salvador Calvo, que ja havia presentat les seves credencials com a artesà de produccions ambicioses i de vocació popular amb Los últimos de Filipinas, també protagonitzada per Tosar.

Estrenada al gener amb un èxit moderat de taquilla i crítiques tèbies, les 14 nominacions d' Adú són una sorpresa relativa que s'ha de llegir dins de l'excepcionalitat d'un 2020 molt irregular i sense noves pel·lícules dels directors de referència del cinema espanyol. En sintonia amb un any diferent i marcat per la situació pandèmica, la gala dels Goya se celebrarà amb restriccions que limitaran la presència a l'acte als nominats i als encarregats de lliurar els premis. Segons Mariano Barroso, presidenta de l'Acadèmia, serà una cerimònia "especial, responsable i extremadament continguda". No hi hauran festes abans ni després de la gala i els assistents hauran de fer-se obligatòriament un PCR els dies abans.