Afloren tots els secrets de la salsa més sibarita per als romans, el gàrum

El vaixell de finals del segle I aC que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) va començar a excavar l'any passat a les illes Formigues (Baix Empordà) és el doble de gran del que es pensava. Es calcula que podria tenir uns 20 metres d'eslora i hauria transportat un miler d'àmfores. Moltes àmfores estaven encara tapades i conservarien en bon estat el seu contingut, una peculiaritat que fa que es pugui estudiar per primera vegada a Europa com es feia el gàrum, la salsa de peix més exquisida per als romans.

El vaixell estava a uns 50 metres de profunditat. "El procés per estudiar el vaixell ha estat lent perquè es troba a una gran profunditat", assegura el responsable del CASC, Gustau Vivar. Les noves troballes han permès arribar a la conclusió que es tractava d'un vaixell de grans dimensions i, per tant, no es dedicava a la redistribució com s'havia pensat fins ara: "Feia comerç directe, segurament va sortir de la desembocadura del Guadalquivir i es dirigia a Narbona o a Arles, on en aquella època hi havia els grans ports", assegura Vivar.

Tots els matisos del gàrum

Entre Cadis i Sevilla hi havia molts centres de producció de salses de peix: "La producció de les envasadores era massiva", detalla Vivar. Però el gàrum era la salsa més exquisida i la consumien les elits. "Sabem com es feia el gàrum pels textos que s'han conservat, però fins ara no havíem pogut analitzar la salsa tal com la feien. Podrem saber quins condiments es feien servir, tots els matisos". A França s'estan analitzant els continguts, que no han patit alteracions, de moltes àmfores.

Vivar té la hipòtesi que una tempesta va desviar el vaixell de la seva ruta: "No és normal que un vaixell tan gran estigués tan a prop de la costa. Devia topar contra alguna cosa i es va enfonsar".

De moment, s'han localitzat 196 àmfores senceres. Com molts altres jaciments, però, aquest vaixell també ha estat víctima de l'espoli. Vivar calcula que s'han endut un 25% del seu contingut.