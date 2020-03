Agenda de propostes culturals

El món de la cultura s'ha mobilitzat per oferir tota mena de propostes per passar el confinament. Editorials que han obert part del catàleg, músics que fan actuacions en festivals online, sales de concerts i teatres que recuperen concerts i representacions... Aquestes són algunes de les propostes per a aquest dijous, 19 de març.

Aida, a les 19 h. El Liceu, mitjançant la plataforma digital My Opera Player, gestionada pel Teatro Real, permet veure i sentir l'òpera Aida, de Verdi, en el muntatge d'Hugo de Ana que va passar pel Real fa dos anys.

Concerts del Cuarentena Fest. Aquest dijous hi ha actuacions de Las Ligas Menores (19 h), Caliza (20 h), Cabiria (21) i Kids From Mars (22 h). Es poden seguir a la pàgina del festival.

Presentació de la novel·la La memòria de l’aigua, a les 19 h. La Llibreria Ona impulsa una programació online. Aquest dijous, a les 19 h, presentació en directe de la novel·la La memòria de l’aigua (Columna), de Montse Barderi. La una xerrada la conduirà la llibretera Laia Torrejón.

Hamlet al Lliure. El Teatre Lliure, dins la programació #LliureAlSofà, recupera a la web el Hamlet de Shakespeare que va dirigir Pau Carrió la temporada 2016-2017. Es podrà veure dijous 19, divendres 20 i dissabte 21 a les 20 h, i diumenge 22 a les 18 h.

Xerrada d'Álex de la Iglesia a les 19 h. L'Acadèmia de Cinema espanyola engega aquest dijous un cicle de xerrades que es poden seguir al compte d' Instagram de l'acadèmia. El primer convidat és el director Álex de la Iglesia, que parlarà sobre la pel·lícula El día de la bestia.

Una sessió de DJ a les 21 h. La web En Casa Se Baila penja sessions de DJ sorpresa. La d'aquest dijous serà a les 21 h.