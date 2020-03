Agenda de propostes culturals per divendres

El món de la cultura s'ha mobilitzat per oferir tota mena de propostes per passar el confinament. Editorials que han obert part del catàleg, músics que fan actuacions en festivals online, sales de concerts i teatres que recuperen concerts i representacions... Aquestes són algunes de les propostes per a aquest divendres, 20 de març.

Esperanzah! a Casa. Aquest divendres, la psicòloga María Canals (11.30), la portaveu d’Open Arms Mar Sabé (19 h) i el cantautor Feliu Ventura (20.30 h).

Concerts del Cuarentena Fest. Aquest divendres hi ha actuacions d'Evripidis and his Tragedies (19 h), Casa Manuela (20 h), Megansito el Guapo (21) i Rebe (22 h). Es poden seguir a la pàgina del festival.

Montse Ayats, a la Llibreria Ona. Dins la programació online de la Llibreria Ona aquest divendres a les 18 h Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, explicarà com va anar la reunió de la Cambra del Llibre de Catalunya i quines idees hi ha sobre la taula per intentar salvar Sant Jordi, ara que sabem que no se celebrarà el dia 23 d’abril. I a les 18.30 h, xerrada de Marta Farré, llibretera de La Singratalla a Tremp, i impulsora de la iniciativa Sant Jordi virtual.

'Hamlet' i 'Renard o el Llibre de les bèsties', al Lliure. El Teatre Lliure, dins la programació #LliureAlSofà, recupera a la web el Hamlet de Shakespeare que va dirigir Pau Carrió la temporada 2016-2017. Ja es va poder veure dijous, i encara es podrà veure divendres 20 i dissabte 21 a les 20 h, i diumenge 22 a les 18 h. I aquest divendres a les 12 h, el Lliure emetrà al seu canal de YouTube Renard o el Llibre de les bèsties, l'adaptació teatral per a tots els públics de Marc Rosich del text de Ramon Llull amb música de Clara Peya. La producció es podrà veure també dissabte 21 i diumenge 22 de març a la mateixa hora.

Ignasi Cambra ofereix un concert diari per Instagram. El pianista barceloní proposa un petit concert diari a les 20.30 h en directe des del seu Instagram Live.