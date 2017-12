Ailey II i Ivan Vasiliev ballaran a Terrassa

Des de fa 35 anys, companyies de dansa de tot el món fan parada al Centre Cultural Terrassa per portar-hi els seus espectacles. En la 35a temporada BBVA de dansa de l’espai, el centre referma aquesta voluntat d’atraure els espectacles de les millors companyies internacionals. Els nord-americans Ailey II obriran la temporada al febrer amb tres coreografies: Circular, Breaking point i Revelations. “Fusionen l’esperit, l’energia i el talent dels Estats Units amb propostes que arriben a tothom”, assenyala el director artístic del Centre Cultural Terrassa, Adrià Fornés.

Entre els grans noms internacionals que passaran pel Centre Cultural Terrassa hi ha el Ballet de Bordeus amb El Messies, una gran producció amb un centenar d’artistes que pujarà al març a l’escenari. “Hi haurà una orquestra, solistes, un cor i ballarins, tot en directe”, explica Fornés. El ballarí Ivan Vasiliev, considerat el més important del Bolxoi de Moscou, també serà a Terrassa amb tres coreografies: Blind affair, Bolero i Suite del corsari. El Ballet de Catalunya, companyia resident al Centre Cultural Terrassa, també formarà part de la temporada amb Triple Bill, que estrenarà el 28 d’abril.

Ballarins catalans arreu del món

La mataronina Maria Rovira portarà al setembre la seva versió de Carmina Burana amb la Recrea Dance Company. El Centre Cultural Terrassa també acollirà Yo, Carmen, de María Pagés, un espectacle de flamenc que dialoga amb la música clàssica i popular i que es podrà veure al febrer. A l’octubre passarà per l’escenari del centre l’Scapino Ballet de Rotterdam amb Scala, la seva última producció. També es podrà veure, al novembre, El llac dels cignes del Ballet de Moscou.

El Centre Cultural Terrassa ha preparat per a l’any vinent dues grans gales. D’una banda, al maig reunirà vuit ballarins catalans que treballen arreu del món i que tornaran a casa amb les seves parelles professionals per mostrar les seves coreografies. Són ballarins que actuen a les millors companyies del món com el Royal Ballet de Londres, el Royal Danish Ballet i l’Òpera d’Oslo. Segons Fornés, “és una oportunitat per als ballarins, que podran mostrar el seu talent, i també per a les escoles on es van formar”. D’altra banda, per tancar la temporada del 2018 el Centre Cultural de Terrassa ha organitzat una gala d’estrelles amb primers ballarins i solistes dels teatres més importants de Sant Petersburg.

La temporada BBVA de dansa és l’única de Catalunya impulsada per un centre privat. Des de la posada en marxa, 170 companyies de 30 països han passat pel Centre Cultural Terrassa, on s’han fet més de 330 funcions.

“Un país ballarí ha de tenir la seva companyia de dansa”

Per què heu creat el Ballet de Catalunya?

Un país ballarí ha de tenir la seva companyia de dansa. El Centre Cultural Terrassa s’ha convertit en un referent, i la seva 35a temporada evidencia que la dansa és present al territori. Creiem que feia falta un representant de la dansa al territori perquè omplís aquest buit.

Com defineix la línia de produccions del Ballet de Catalunya?

La companyia té 22 ballarins, amb els quals ja hem fet el primer espectacle i estem treballant en El trencanous. No serà una companyia només de tutú i punta. Estem intentant trobar coreògrafs i treballs contemporanis que posin la companyia en l’àmbit internacional. Volem que sigui capaç de fer un repertori eclèctic i que utilitzi tots els llenguatges.

Com es finança el ballet?

Ens hem trobat amb una sèrie de dificultats que no ens vam plantejar al començament. La situació política ens ha obligat a suspendre les converses sobre finançament amb les institucions. Estem basant-nos en mecenatge privat i busquem més fons per poder sostenir la companyia.