Això no és el cartell del Primavera Sound, però és groc

"Això no és un cartell", es pot llegir sobre fons groc en una lona instal·lada davant un edifici a la cruïlla del Paral·lel amb el carrer Nou de la Rambla, a Barcelona. És una operació publicitària del festival Primavera Sound que ha precedit la publicació d'un vídeo que recull la reacció de deu persones d'arreu del món que van ser convidades pel festival a conèixer el cartell de l'edició 2018. El vídeo acaba amb la frase "Això sí que és un cartell", però en cap moment es diu cap dels grups que hi actuaran.

Pel que fa a la lona, el festival no ha volgut donar més explicacions sobre aquest homenatge a la pintura 'La traïció de les imatges', de l'artista belga René Magritte, que qüestionava la identificació entre realitat i representació. El quadre es pot veure actualment al Museu Magritte, a Brussel·les. De fet, tant la lona com el vídeo juguen amb la representació de la realitat, o amb la representació dels efectes de la realitat en la gent.

En el quadre apareixia una pipa, i a sota la llegenda "Això no és una pipa". La lona substitueix la pipa per un paper rebregat. Està el Primavera Sound desafiant la Junta Electoral Central insinuant que el paper és una papereta electoral i que el fons groc fa referència a la prohibició d'aquest color en institucions públiques i col·legis electorals? En qualsevol cas, sorprèn la campanya del festival, que en anys anteriors sí que havia fet servir estratègies similars per anunciar algun dels grups programats. Ho va fer amb Arcade Fire i The Strokes.