L'Ajuntament de Barcelona diu que també homenatjarà Benet i Jornet, a banda de Ruiz Zafón i Marsé

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir un homenatge a dos autors barcelonins morts el 2020, Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé. La notícia va sorgir del ple de l'Ajuntament després d'un prec de Ciutadans. El tinent d'alcalde Joan Subirats va afirmar que s'estava parlant amb les famílies dels escriptors per fer-ho quan fos adient.

Hores després, a les xarxes, era la filla del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, Carlota Benet, qui criticava que al seu pare, que a més de barceloní també va escriure grans obres arrelades a la ciutat, no se li dediqués cap homenatge oficial, tot i que també va morir el 2020.

Hola @AdaColau . Ara que has homenatjat dos novelistes “catalans en llengua castellana“ a veure si trobes un moment per un autor català en llengua catalana com el meu pare Josep Maria Benet i Jornet. Per cert, moltes de les seves obres són cants d’amor a BCN — Carlota Benet (@BenetCarlota) January 19, 2021

El director de la Sala Beckett, Toni Casares, va apuntar que creia que la diferència no es devia al fet que Benet i Jornet escrivís en català sinó que escrivís teatre.

Un escàndol que en aquest homenatge de la ciutat als seus escriptors morts el 2020 no hi hagi Benet i Jornet.

Es clar, “només” escrivia teatre, quin poc glamour...

Barcelona retrà homenatge a Juan Marsé i Carlos Ruiz Zafón https://t.co/6s0W9cHC1y via @ARAcultura — Toni Casares (@Tnicasares) January 19, 2021

Aquest dimecres al matí l'ICUB ha respost sobre si hi hauria homenatge o no a través d'un tuit del tinent d'alcalde Joan Subirats, que ha contestat a Casares que sí que es faria un recordatori a Benet i Jornet.

El que no entenc, Toni, és que suposis que pel fet d’acceptar un prec d’un grup municipal que demana de retre homenatge, quan es pugui, a Marsé i Zafón, això implica que no farem el que calgui per reconeixer la feina de’n Benet i Jornet. No dubtis que ho farem https://t.co/wCSRsN11O8 — joan subirats (@subirats9) January 20, 2021

En una nota més llarga, Carlota Benet, amb qui encara no s'ha posat en contacte l'Ajuntament de Barcelona, explicava que no demanava un tracte de favor al pare, sinó un tracte igualitari amb els dos autors que seran homenatjats. Recordava que el seu pare va rebre molts premis en vida i que les seves obres segueixen vives a les llibreries i als teatres gràcies als seus amics i còmplices teatrals. Però alerta de l'intent de "rebaixar" les "aspiracions de la cultura catalana" i reivindica una cultura "forta, atractiva i poderosa". "Cap tria és innocent", diu Benet. "Que l'Ajuntament esculli dos autors en llengua castellana i novel·listes (per altra banda també molt premiats en vida) vol dir alguna cosa i no és bona per a la literatura catalana". Opina que haurien de ser reconeguts com a barcelonins i no com a "autors catalans en llengua castellana". "Al meu pare mai se li farà un homenatge a Madrid com a autor espanyol en llengua catalana", afegeix.