L'Ajuntament de Barcelona atorga la Medalla d'Or a Montserrat Caballé per haver sigut "ambaixadora de la ciutat"

260x366 Caballé interpretant 'Henry VIII' l'any 2002 al Liceu / LICEU Caballé interpretant 'Henry VIII' l'any 2002 al Liceu / LICEU

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha atorgat aquest divendres la Medalla d'Or de la ciutat, a títol pòstum, a la soprano Montserrat Caballé, morta el 6 d'octubre. El títol se li concedeix per la seva "destacada trajectòria com a soprano i intèrpret virtuosa de la música i de l'òpera, per la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona i per la seva condició d'ambaixadora cultural internacional".

Tots els grups excepte la CUP han elogiat la carrera i personalitat de Caballé, de qui han destacat haver portat el nom de la ciutat i del Gran Teatre del Liceu arreu del món, a més d'haver transcendit l'òpera en col·laboracions amb el grup Mecano, el compositor Vangelis o el cantant de Queen, Freddie Mercury.

Caballé, associada a la ciutat

El tinent d'alcaldia Jaume Asens ha dit que Caballé tenia una "veu versàtil, potent, virtuosa i singular" que "va ajudar l'òpera a treure's l'estigma d'espectacle elitista" i que estarà irremeiablement "associada a la ciutat". Asens ha recordat que va oferir més de dues-centes actuacions al Liceu i que va estar al costat del teatre operístic barceloní fins i tot "en els moments més difícils", com l'incendi del 1994. Això no obstant, "com totes les grans figures públiques, va tenir moltes ombres, aspectes controvertits", en referència implícita de la seva condemna per frau fiscal.

L'exalcalde de la ciutat Xavier Trias, membre del PDECat, ha dit que Caballé va portar el nom de Barcelona arreu del món, va donar rellevància al Liceu i va fer no només història de l'òpera, sinó també de la cultura i la ciutat, a més de "no renunciar a la modernitat, ja que ho va cantar tot". Alberto Fernández Díaz, del PP, i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé han demanat que també es dediqui un carrer o espai públic a Caballé, i l'actor i exregidor d'ERC també ha demanat que una de les categories dels premis Ciutat de Barcelona porti el nom de Caballé o es dediqui algun concurs internacional de cant a la soprano. El llegat de Montserrat Caballé

"Una artista majúscula"

El president del grup socialista i extinent d'alcalde de Cultura, Jaume Collboni, ha definit l'homenatjada com "una artista majúscula, patrimoni col·lectiu gràcies a la seva veu", ha alabat la seva "feina i tenacitat incansable" i ha assegurat que aquest reconeixement és "un acte de justícia".

Finalment, el govern municipal de l'alcaldessa Ada Colau ha acceptat el prec que s'incorporin al nomenclàtor de la ciutat els noms de Freddie Mercury i de Montserrat Caballé que ha fet el grup socialista, que ha proposat dedicar-los espais en el futur parc de les Glòries.