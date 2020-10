Reconverteixen els premis Ciutat de Barcelona en 225 beques a la creació

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una tercera partida de 6,19 milions d'euros d'ajuda al teixit cultural, educatiu i científic. Aquests 6,19 milions d'euros se sumen als 3,5 milions que ja havia aprovat. "Hem aprovat vuit noves mesures que aniran destinades a espais que fins ara no havien tingut ajuda i són més específiques i més individualitzades", ha dit el tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats. Alguns dels que es beneficiaran d'aquestes noves ajudes seran els artistes visuals i els compositors. Subirats creu que enguany "no té sentit" mantenir els premis Ciutat de Barcelona, que es reconvertiran en beques i ajudes a la creació. Hi haurà 225 beques i els imports podran ser de 10.000 euros per beca-projecte i de 6.000 euros per beca de suport a la creació. Per tant, la tradicional entrega dels premis a 18 persones, que es fa al febrer, es convertirà en una entrega de beques als 225 creadors escollits.

El consistori vol destinar aquest nou paquet d'ajudes sobretot als creadors que encara no han tingut gaires oportunitats. Així, per exemple, 600.000 euros serviran per adquirir obres d’art a través del Macba amb "el doble objectiu de reconèixer i patrimonialitzar generacions que encara no han format part de fons públics i de fer arribar recursos al conjunt del teixit vinculat a l’art a Barcelona". Un altre paquet de mesures beneficiarà els joves compositors: es crearà un sistema d'ajuts amb L'Auditori, el Palau de la Música i el Liceu per impulsar un sistema de suport de 350.000 euros per a la promoció de músics en l’àmbit de la música contemporània i l’òpera. La pandèmia també ha fet palès que molts dels museus de la ciutat no estan preparats tecnològicament per arribar a les cases del seu públic i s'atorgaran 172.000 euros per a què puguin fer activitats virtuals.