L’Ajuntament de Barcelona vol “provocar” la lectura

No es tracta només de comprar llibres, sinó sobretot de llegir-los. Aquesta és la filosofia que mou la nova iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, un programa d’acció lectora pensat per potenciar la fidelitat dels ciutadans cap a la literatura. “Volem assegurar-nos que, a part de comprar llibres, també es llegeix”, afirma el comissionat de Cultura, Joan Subirats. Per això, sota l’aixopluc del programa, el consistori impulsarà més de 500 activitats per “provocar la lectura” que tindran lloc fins al juny i a les quals destinarà 370.000 euros.

Els territoris on el llibre és el rei de la festa, com les biblioteques i les escoles, acolliran algunes de les accions lectores. Però el programa vol anar més enllà dels “espais habituals”, de manera que s’instal·larà en indrets excepcionals, com ara els hospitals. “Davant la necessitat de potenciar el vessant més humanista d’alguns professionals sanitaris, vam decidir crear clubs de lectura amb títols que aborden problemes ètics. A la primera crida s’hi van apuntar més de 100 metges”, explica la comissària de Barcelona Ciutat de la Literatura, Marina Espasa. Els llibres també picaran a la porta de les residències municipals de gent gran, al centre de dia Casa Bloc i als apartaments tutelats Pau Casals. Els usuaris tindran a l’abast audiollibres i llibres digitals en una iniciativa que busca acostar aquests formats al públic més allunyat de les noves tecnologies. “El programa està pensat per superar la mirada cap a una franja determinada. Ens adrecem a persones de 0 a 100 anys”, subratlla Subirats.

L’esport serà un dels ganxos per captar prop d’un miler d’estudiants de tretze instituts amb la idea “que la lectura sigui un fet recordable”, diu el coordinador del programa, Òscar Carreño. Aquesta activitat gira al voltant de la idea de lectura augmentada, és a dir, que cada història llegida traspassi les pàgines del llibre. Un exemple és l’acte que es va fer ahir a la Biblioteca Jaume Fuster entre 200 alumnes i Jordi Cervera, autor de la novel·la La mort a sis vint-i-cinc (Edebé). Després d’haver llegit el llibre, els estudiants van conversar amb l’escriptor i van recrear la primera escena de la història transformant l’auditori de la biblioteca en una pista de bàsquet. Per als amants del futbol, el programa “descontextualitzarà el Camp Nou i el convertirà en un espai per parlar de llibres” de la mà de Tot Messi (Empúries), de Jordi Puntí, i Orsai (Meteora), de Jordi de Manuel.

A més, l’Ajuntament traurà els llibres als carrers de les superilles amb la idea que, a la llarga, aquests espais públics es converteixin “en llocs d’autogestió de la cultura per part dels veïns”. Amb tot plegat, Barcelona vol provocar la lectura a través d’accions pensades per fer en comunitats de tots els barris de la ciutat i que també inclouran xerrades amb un centenar d’escriptors i prop de 90 clubs de lectura a les biblioteques impulsats per editorials. “La clau està en anar més enllà de l’estricte gaudi individual que provoca la lectura -apunta Subirats-. Per això, les activitats no funcionaran si no t’has llegit el llibre”.