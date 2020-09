Alba Careta estrena el videoclip d''Oceans'

El tema Oceans és engrescador de mena: jazz fresc i estimulant. Reflecteix perfectament la inquietud musical de la trompetista Alba Careta (Avinyó, 1995), i tot just és un avançament del disc Alades, que publicarà el segell Microscopi el 10 de setembre. El videoclip, dirigit per Aarón Barreiro i filmat dins d'una piscina, s'adiu igualment amb l'esperit de la peça, i de fet amb el de tot l'àlbum, un treball fascinant que inclou composicions pròpies i una versió tan atrevida com emocionant de Corrandes de l'exili.

L'Alba Careta Group va debutar fa dos anys amb l'àlbum Orígens (Blue Asteroid Records) i ara amb Alades culmina una temporada de formació als Països Baixos. “L’enyor de viure lluny de casa, la curiositat per saber on ens portarà la vida i les ganes d’estar al costat de les persones que més m’estimo són alguns dels sentiments que podeu trobar al nou disc”, diu Careta, que ha enregistrat el disc amb músics de confiança com Egor Doubay (saxo tenor), Adrián Moncada (piano), Jort Terwijn (contrabaix) i João Guerra (bateria).

Alba Careta actua aquest dijous 3 de setembre al Cafè Jazz de Calella, el 15 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic (en streaming), el 13 de novembre a Granollers i l'11 de desembre a l'Ametlla del Vallès.