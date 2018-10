Albert Pla canta 'Entierro'

Després de sis anys de silenci discogràfic, el cantautor Albert Pla ha publicat la cançó 'Entierro', un avançament del seu nou disc 'Miedo', que sortirà a la venda el 19 d'octubre.

Pla s'ha aliat novament amb Raül Refree per construir aquest nou treball, que indaga el sentiment de la por. El senzill narra la història d'un nen que és enterrat viu i que lamenta que ningú el sent perquè els vius ploren molt fort. Amb la col·laboració de la 'cantaora' Rocío Márquez, reflexiona al voltant de la por que provoquen els nostres defectes i errors.

'Entierro' - Albert Pla

'Miedo' va començar sent la banda sonora d'una obra de teatre, però ha acabat cobrant vida com a disc independent. L'espectacle va exhaurir totes les entrades en la seva presentació al Festival Grec. "Jo sempre estic pensant i escrivint. Tinc moltes coses pensades i acostumo a fer la que em resulta més senzilla", explica el cantautor en una entrevista a l'ARA. "Normalment faig un espectacle cada dos anys. Per edat, penso que em queden deu espectacles per fer", afegeix.

Ara l'obra torna a Barcelona amb quatre funcions a la Sala Barts, del 18 al 21 d'octubre. Aquesta serà la segona col·laboració de Pla i Refree després de la que van fer a l'espectacle 'Guerra' al costat de Fermin Muguruza.