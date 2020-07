Albert Pla i la cançó definitiva sobre la pandèmia

Líders del món que perden el rumb, falsos profetes desemmascarats, xarlatans que es queden muts i, en general, el desconcert. Aquestes són algunes de les imatges que formen part de la cançó ¿Os acordáis?, el tema amb el qual Albert Pla reflexiona amb esperit crític sobre la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. El videoclip, esclar, reforça el missatge de la composició.

Albert Pla, que acaba de publicar la novel·la Espanya en guerra, construeix una cançó de 10 minuts que relata els diferents estats d'ànims viscut des que es va escampar el virus: de la supèrbia a la insignificança, passant pel desconcert. Tot ho canta burxant en la naturalesa humana però sense renunciar a la profunditat emocional, com quan recorda: "Què és el futur si del teu passat ja no en queda res?" I, com també cantava La Polla Records, la conclusió és que no som res.