Albert Serra debuta al teatre alemany amb l'obra 'Liberté'

El cineasta banyolí Albert Serra debutarà al teatre alemany amb un espectacle titulat 'Liberté'. L'obra es representarà en sis funcions entre el febrer i el març a la Volksbühne de Berlín. A 'Liberté' Serra crea una història situada a un segle XVIII utòpic. El muntatge gira al voltant d'un grup de lliurepensadors francesos que, poc abans de la revolució, s'uneixen per exportar el llibertinatge -una filosofia basada en el rebuig de les restriccions morals i qualsevol autoritat- a Alemanya. Però com que els alemanys rebran amb escepticisme aquesta tendència tan radical, la Duquessa de Valselay desenvoluparà estratègies sofisticades i grotesques per millorar el màrqueting del llibertinatge.

A l'espectacle, que compta amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull, Serra treballa amb actors de la Volksbühne i artistes com Ingrid Caven, Helmut Berger, Anne Tismer, Stefano Cassetti, Johanna Dumet i Ann Göbel. Com és habitual en les obres de Serra, al repartiment també hi participen actors no professionals. L'escenografia inclou vídeos d'Artur Tort, Ariadna Ribas i Xavier Pérez, mentre que el vestuari va a càrrec de Rosa Tharrats i la música és obra de Marc Verdaguer.

'Liberté' s'estrena aquest dijous i es podrà veure el 24 i 25 de febrer i el 22 i 23 de març. En paral·lel, el teatre projectarà les pel·lícules de Serra 'Història de la meva mort' i 'Els tres porquets'.