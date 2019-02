El judici als presos polítics i la fugida de PP i C'S marquen els Premis Ciutat de Barcelona

"Avui no és un bon dia per recollir premis", deia un dels guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona, el doctor Eduard Batlle, que assegurava que havia estat enganxat tot el dia al judici. "És una vergonya. Tant de bo estiguessin amb nosaltres", deia aquest investigador que ha avançat en el control de les metàstasis de càncer de còlon. La imatge de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i de l'exregidor i exconseller Quim Forn ha estat present en els guardons que reconeixen les millors obres i projectes de l'any en cultura i ciència. Molts dels premiats s'hi han referit, i han lamentat que hi hagi presos i exiliats. El premiat en història, Miquel Amengual, s'ha recordat també del raper Valtònyc. I el premiat en teatre, Jordi Prat i Coll, ha citat Santiago Rusiñol, autor de l'obra 'Els Jocs Florals de Canprosa', dient una frase "que sembla que s'hagi escrit avui": "Si els jutges després del jutjament fossin jutjats, més d'un aniria a la presó".

Alguns regidors, situats al lateral de l'escenari, han anat marxant de l'acte. Primer ha marxat Jaume Collboni del PSC, més discretament, perquè havia d'acudir a un acte amb la secretària d'Estat de Turisme, mentre que els altres regidors socialistes s'han quedat. Després han marxat Carina Mejías i els regidors de Ciutadans -enmig del discurs d'un premiat- i encara després Alberto Fernández Díaz, del PP. Fernández Díaz ha aclarit els motius en un tuit, en el qual deia que "certs premis només serveixen d'altaveu de l'extrema esquerra i l'independentisme" i titllava els principals guardons del consistori d'"aquelarre de Colau". També ho ha aclarit Mejías, que ha acusat Colau de polititzar els guardons.

Tant Mejías com Fernández Díaz han marxat durant i després del discurs de Jesús Rodríguez de 'La Directa' (premi dels mitjans de comunicació pel dossier 'La guerra de l'aigua'). El periodista ha defensat que el periodisme és necessari mentre hi hagi empreses com Agbar "que ostenten l'aixeta del subministre d'aigua", mentre hi hagi presos polítics a qui titllen de "polítics presos", mentre des de les administracions "s'executin retallades en la sanitat i ens facin creure que són simples ajustos pressupostaris", també ha denunciat que un venedor ambulant es trenqui el turmell i " la versió oficial sigui que es va entrebancar" i encara s'ha referit a la violència de gènere. També ha dit que el seu "mestre i referent" és el periodista Xavier Vinader, a qui el candidat del PP, Josep Bou, va titllar de delinqüent. Rodríguez ha defensat, com feia Vinader, "un periodisme que sigui fiscalitzador i molest per als poderosos i no esdevingui un altaveu propagandístic al seu servei".

Colau ha clos l'acte amb una disculpa: "Em sap molt de greu que regidors i regidores hagin abandonat la sala amb gesticulació i dient a les xarxes que la meva persona polititzava l'acte", ha dit. I ha afegit que li semblaria "imperdonable que es pensés que en aquesta casa es pot censurar la paraula d'algú i es pot censurar la llibertat d'expressió": "Em semblaria inacceptable". I ha lamentat l'actitud de Fernández Díaz com a "servidor públic": "Hauríem d'escoltar encara que no ens agradin el que ens diuen". "Demano disculpes als premiats i premiades i als ciutadans i ciutadanes", ha dit per tancar l'acte.