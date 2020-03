Alejandro Sanz publica una cançó de confinament

El dels músics està sent un dels gremis culturals més actius d'ençà que va començar el confinament i Alejandro Sanz un dels seus membres més productius. Si la setmana passada va emetre un concert en streaming acompanyat per Juanes i anomenat #LaGiraSeQuedaEnCasa que suma gairebé dos milions de reproduccions, ara presenta una nova cançó, El mundo fuera.



Creada mentre el músic passa la quarantena a Miami, el tema és, segons Sanz , "una improvisació viatjant en notes de veu". A El mundo fuera, interpretada a veu i piano, el madrileny fa un al·legat en favor d'estimar-se i abraçar-se quan "ja no puguis fer mal", en clara referència a la crisi del Covid -19 i les mesures recomanades per no contagiar-se.

Una canción ha salido de un corazón exprimido y loco por estar con vosotrxs. Desde mi casa hasta la vuestra #ELMUNDOFUERA ya es de todos.

🌍 https://t.co/1EHSStw1sV pic.twitter.com/u7ngpY2DUP — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 21, 2020





Alejandro Sanz , que ha hagut de cancel·lar diversos concerts a causa de la pandèmia, ha explicat en un comunicat que la intenció de la cançó és que tothom sàpiga que és "aquí, amb vosaltres, i el món a fora".