Alessandro Baricco inaugurarà el nou festival Clàssics

Els clàssics són una font omnipresent d’inspiració. La iniciativa La Casa dels Clàssics de la cooperativa cultural Som la vol esprémer i per això ha creat un nou festival que impulsarà la creació d’artistes contemporanis a partir d’obres i referents clàssics. La primera edició del festival Clàssics girarà al voltant de la bellesa i tindrà com a tret de sortida una conferència de l’escriptor italià Alessandro Baricco, diumenge a l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya. A partir de la ponència de Baricco, el festival convidarà deu artistes de diverses disciplines a elaborar obres noves inspirant-se en clàssics.

Entre els convidats hi ha Josep Maria Pou i Àlex Rigola, el poeta Josep Pedrals, la il·lustradora Paula Bonet, la companyia escènica Les Impuxibles, el cantant Roger Mas i el cineasta Albert Moya. Tots presentaran les seves obres, inèdites i centrades en la idea de bellesa, durant una setmana de l’octubre que ve encara per concretar. El festival es vertebra al voltant del pensament, la creació i la difusió. “Volem potenciar els clàssics com una font de pensament que fa trontollar les idees més assentades. Aporten una mirada essencial a les noves obres i volem que arribin a tots els àmbits de l’esfera pública”, explica el president de La Casa dels Clàssics, Raül Garrigassait, que coordina la iniciativa juntament amb el Grup Focus. En la primera edició s’abordarà la idea de bellesa i com aquesta ha canviat amb el temps. Així el festival “crearà patrimoni nou”, subratlla Garrigassait, i a través de les creacions traçarà mirades diferents sobre la idea de bellesa.