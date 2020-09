Alexandrae estrenen el vídeo d''Amazing species'

Alexandrae és un duo formar per Marc Vilajuana i Elena Tarrats que s'estrenarà amb àlbum Gaudeamus Omnes el 2 d'octubre. Abans n'avancen un tema, Amazing species, que reflecteix el tarannà d'un projecte per al qual tenen una rellevància especial l'ecologia, el retorn a les arrels, la crisi climàtica i migratòria, les noves relacions i el replantejament de la monogàmia, la gestió de la mort i la construcció de xarxes de cures. A Amazing species, per exemple, canten "un llistat de 47 espècies en perill d'extinció i una lletra que ens recorda la importància de saber cuidar i respectar".

Musicalment, el duo treballa sonoritats de la música antiga vocal i del minimalisme modern. Gaudeamus Omnes està format per cinc cançons de composició pròpia enregistrades entre una església i un estudi amb la coproducció de Xavi Lloses. Alexandrae faran la preestrena de disc el 27 de setembre al Palauet Albéniz de Barcelona i l'estrena oficial el 17 d'octubre a la Fira Mediterrània de Manresa.

Elena Tarrats i Marc Vilajuana es van conèixer fent l’espectacle Maremar de Dagoll Dagom (2019). Ella ha col·laborat amb músics com Carlos Núñez, Marc Timón, Albert Guinovart, Xavi Torras, Maria Coma i Andreu Gallén; i en teatre ha participat en muntatges com L’ànec salvatge i Jerusalem. Ell, a més de col·laborar amb Les Impuxibles, Carlos Martorell i Bru Ferri, ha elaborat el solo multidisciplinari de llarga durada 7 autoretrats i ha dirigit i coreografiat cinc ballarins a Gente haciendo cosas en bucle y a veces no.