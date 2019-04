'Alguien especial': Gina Rodriguez és l’estrella en aquesta superficial comèdia de Netflix

Direcció: Jennifer Kaytin Robinson. Guió: Jennifer Kaytin Robinson. 92 min. Estats Units (2019). Amb Gina Rodriguez, Rosario Dawson i Brittany Snow.

Gràcies a 'Jane the Virgin' vam descobrir la potència còmica de Gina Rodriguez, a qui guanyar un Globus d’Or el 2014 per aquesta sèrie va convertir en una de les icones llatinoamericanes dels Estats Units. També en una de les estrelles de Netflix, on té dos grans llançaments en aquests primers mesos de l’any: si al gener arribava l’animació 'Carmen Sandiego', ara és el torn d’'Alguien especial', una comèdia romàntica sobre la importància de l’amistat femenina quan l’amor s’apaga i que, sobre el paper, conté els elements suficients per erigir-se en nou exemple de poder femení davant i darrere la càmera: protagonisme absolut de dones, direcció i guio a càrrec d’una dona (la debutant Jennifer Kaytin Robinson), gir temàtic dins el gènere romàntic, etc.

El resultat, malgrat els esforços, queda tan lluny de les expectatives que fins i tot emprenya. ¿Els motius? Un guió massa centrat en emfatitzar la figura de Rodriguez i el missatge feminista mil·lennial que obvia la qualitat en el relat i els arcs narratius intel·ligents i que ens fa sospitar que darrere d'aquesta creació audiovisual només s’amaguen algoritmes. En resum, una mirada molt superficial que ni remotament s’acosta al missatge d’empoderament d’una altra proposta de la plataforma, 'Isn’t it romantic?', de Todd Strauss-Schulson, amb una Rebel Wilson exquisida.