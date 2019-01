Allau de crítiques a Carmen Maura per unes declaracions anticatalanistes

260x366 Carmen Maura Carmen Maura

L'actriu Carmen Maura ha encès les xarxes socials aquest dijous assegurant: "Em posa negra donar diners als catalans. Perquè precisament no és la comunitat que més ho necessiti". En una entrevista publicada al diari 'El Mundo', Maura considera que Catalunya "és la comunitat que es gasta diners en tonteries" i critica que "als festivals hi hagi una oficina espanyola i una de catalana", com també la qüestió de "les ambaixades", i afirma que "tot això fa que els altres vagin amb les banderetes". Les declaracions de l'actriu, que avui estrena la comèdia romàntica ' Gente que viene y bah' als cinemes, han generat un bon grapat de reaccions crítiques a les xarxes socials i Maura s'ha convertit en 'trending topic' a Twitter.

Canvia “catalanes” per “judíos”, “homosexuales” o “gitanos” i ja ho tindríem. pic.twitter.com/JvMVW5uC5x — Marc Pastor 🖖 (@DoctorMoriarty) 17 de gener de 2019

No sé, creo que a Carmen Maura le ha salido muy bien la entrevista en su casa. pic.twitter.com/0qENY8HFdp — Pouer ™ (@110010010011010) 17 de gener de 2019

L'actriu també ha aixecat polseguera amb les seves declaracions sobre el moviment feminista. "Ja és hora que les dones comencem a relaxar-nos –diu Maura, que afegeix–: Si seguim amb tanta reivindicació i tanta discriminació positiva, empatxarem tothom". L'actriu també carrega contra el fet de "prohibir les floretes", i assegura que "espantarem de tal manera el gènere masculí que no hi haurà manera de lligar".