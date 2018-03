Allison Janney, l’estrella de TV que ha conquerit la pantalla gran

Per a qualsevol adepte al ja vell art del zàping, segurament la d’Allison Janney és una cara familiar, inoblidable per la seva singularitat, en aquest cas puntuada per un cos espigat, d’1,83 m. Per als experts de l’univers catòdic, Janney es gairebé un mite, gràcies sobretot al paper de C.J. Cregg, la secretària de premsa i després cap de gabinet del president Josiah Bartlet (Martin Sheen) a L’ala oest de la Casa Blanca, paper pel qual va guanyar fins a quatre premis Emmy. En l’àmbit cinematogràfic, Janney ha brillat en films com la sàtira política Primary colors (1998), el drama Les hores (2002), la comèdia Juno (2007) o posant veu a l’estrella de mar de Buscant en Nemo (2003).

Tanmateix, el seu paper de mare abusiva a Yo, Tonya és el primer que assoleix un ampli reconeixement i el primer que li ha valgut una nominació a l’Oscar, on ha acabat imposant-se a una altra estrella de la televisió convertida en conflictiva mare fílmica, la sensacional Laurie Metcalf, recordada germana i tieta de la sèrie Roseanne, que a Lady Bird demostra que no té rival quan es tracta d’invocar un equilibri impossible entre neurosi, frustració i tendresa. Al seu costat, la LaVona de Janney a Yo, Tonya no passa de ser un personatge caricaturesc, malgrat que l’actriu té un vincle curiós amb la pel·lícula perquè en la seva joventut va estar a punt de fer carrera com a patinadora.

Mirant cap al passat, sobre l’escenari de la gala dels Oscars, Janney va recordar l’actriu Joanne Woodward. “El coratge i la generositat que em vas transmetre em va donar la confiança que necessitava per seguir una carrera com a actriu”, va assegurar Janney, que va estudiar teatre amb Paul Newman (marit de Woodward) al Kenyon College d’Ohio abans de llançar-se a estudiar interpretació a Nova York i Londres.