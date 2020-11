L'Alternativa premia la brasilera 'Um filme de verão' i el retrat social de la hispano-mexicana 'La mami'

L'Alternativa ha premiat en la seva 27a edició 'Um filme de verão', de Jo Serfaty (millor llargmetratge internacional), 'La mami', de Laura Herrero (millor film estatal), 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco (premi Don Quixot de llargmetratge internacional) i el curtmetratge 'La fin des rois', de Rémi Brachet. El festival de cinema independent acomiada aquest diumenge una edició que s'ha hagut de celebrar en línia a través de la plataforma Filmin, però que si més no aquest dissabte podrà projectar el film de clausura al Cinema Maldà. Es tracta d''Epicentro', de Hubert Sauper, cineasta reconegut pels seus films polítics de no-ficció enregistrats a l'estil del 'cinéma-vérité', com 'La pesadilla de Darwin' (2004).

El premi al millor llargmetratge internacional de l'Alternativa, dotat amb 4.000 €, ha estat per a 'Um filme de verão', de Jo Serfaty (Brasil), una cinta que el jurat descriu com "oberta, lluminosa, que apunta potencial i futur, i la capacitat d’incorporar aquests elements juntament amb una certa dosi de curiositat en la seva manera de construir-se".



El premi al millor film nacional, d'àmbit estatal, dotat amb 2.000 €, ha recaigut en 'La mami', de Laura Herrero Garvín, "pel retrat social que mostra, la profunditat psicològica dels seus personatges i la forma amb què planteja la hibridació entre la ficció i el documental". El jurat del guardó ha estat designat per l'Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC).



El premi Don Quixot de llargmetratge internacional del festival ha premiat un altre títol espanyol. És 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco (Espanya, Suïssa), un film que en paraules del jurat "explora el passat a través del present i viceversa, i que fa servir les paraules dels mateixos protagonistes per mirar d’entendre on i quan es va originar la precarietat en què viuen bona part dels espanyols".



El premi al millor curtmetratge internacional de l'Alternativa, dotat amb 2.000 €, ha estat per a 'La fin des rois', de Rémi Brachet (França), pel seu valor "artístic i social" a l'hora de retratar la 'banlieue' parisenca.