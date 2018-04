Alverd Oliva estrena el videoclip de 'Content'

El músic figuerenc Alverd Oliva publica el seu primer treball discogràfic 'Fusta de cor' ( Microscopi, 2018). Són vuit cançons de rock-folk d’autor que transiten per estats vitals que van de la tristor a l’alegria, de l’amor tràgic a l’amor costumista, i fins i tot s'atreveix amb el mestre Adrià Puntí, convertint 'Coral·lí' en una tendra cançó de bressol. En l'enregistrament del disc, Alverd Oliva ha comptat amb el seu quartet format per Albert Dondarza al violí, Edgar Casellas al violoncel, Pere Martínez al contrabaix i ell mateix a les guitarres i veus. I completen aquesta carta de presentació un grapat de col·laboracions de luxe com la de Xarim Aresté a la guitarra.

'Content', el tema que obre 'Fusta de cor', ve acompanyat d'un videoclip que busca plasmar la senzillesa d'un fet aparentment evident, tothom vol estar content, però donant-li una profunditat que li dóna bellesa i força esdevenint una actitud envers la vida. Profunditat i senzillesa.

La gravació del videoclip va ser un treball conjunt amb la productora Bëring Mcgregor de Manresa, va ser gravat el mes de febrer del 2018 a Cassà de la Selva. La idea central del videoclip és la cerca de la felicitat a través del nostre nen interior, amb tendresa i moviment. Així ho expliquen: "Hem volgut jugar amb la barreja del moviment de l'autor sempre caminant, que seria la cerca de la felicitat i el concert al carrer amb els nens que representen la connexió amb el nostre nen interior. El predomini de la fusta i la natura del videoclip aporten un aire orgànic en consonància amb el caràcter emotiu de la cançó i del disc 'Fusta de cor', matèria inventada per l'autor per definir unes cançons emotives i vivencials".