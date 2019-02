Amaia actuarà al Festival de la Porta Ferrada

La cantant Amaia Romero s'afegeix al cartell del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, on actuarà l'11 d'agost, amb el duet Los Hermanos Cubero de teloners. Amaia està preparant el seu disc debut. Recentment va estrenar un avançament del seu primer tema elaborat després del seu pas per l'acadèmia d''Operación Triunfo'. Per la seva banda, Los Hermanos Cubero interpretaran temes del seu últim disc, 'Quique dibuja la tristeza', que va publicar-se l'any passat. Les entrades sortiran a la venda demà a les 11 h a la web del festival.

A part d'Amaia, pel Festival de la Porta Ferrada també passaran altres artistes com Els Pets, Luz Casal, Manolo García, Manuel Carrasco, Beret, Patti Smith, Melendi, The Human League i la banda d'homenatge a Queen, God Save The Queen.