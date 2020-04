Un tribunal obliga Amazon França a distribuir només productes essencials

El Tribunal de Nanterre, al nord de París, ha ordenat aquest dimarts a Amazon France establir una avaluació de riscos inherents a la pandèmia del covid-19 en els seus magatzems i de limitar mentrestant la seva activitat als productes essencials. Això vol dir que només podran vendre i distribuir productes alimentaris, d'higiene i mèdics. Res de llibres, per exemple, ni de productes electrònics o d'altra mena. La multa per no seguir la sentència és d'un milió d'euros per dia.

La restricció s'aplica d'aquí 24 hores i té una durada d'un mes. El jutge ha estimat que l'empresa "ha desatès la seva obligació de seguretat i prevenció de la salut dels seus treballadors".

La sentència es considera un triomf del sindicat SUD. Tanmateix, el tribunal ha desestimat la demanda del sindicat d'aturar totalment l'activitat dels magatzems d'Amazon perquè ajunten més de cent assalariats en un lloc tancat.

A les xarxes socials, la polèmica ja està servida pel que fa a les conseqüències que aquesta mesura tindrà sobretot entre el sector de les llibreries a França, que ja havien alçat el crit d'alarma per la seva precària situació després de setmanes de persianes abaixades. D'una banda, alguns tuitaires s'han declarat satisfets per la sentència, mentre que d'altres assenyalen que a través d'aquesta empresa moltes llibreries independents poden vendre llibres de fons que, altrament, no tindrien sortida.

"Vet aquí una mesura que alleujarà algunes llibreries", diu aquest tuitaire.

Même en plein Paris, il y a des petits libraires, qui vendent des livres anciens, qui n'écoulent leur stock que grâce à Amazon, leur boutique étant désertée

C'est un fait, et il faut faire avec, faire au mieux — Jule75018 (@jule7518) April 14, 2020

"Fins i tot al centre de París hi ha petites llibreries que venen llibres antics, que només buiden el seu estoc gràcies a Amazon, ja que la seva botiga sempre està deserta. És un fet i cal assumir-lo i intentar millorar", diu aquest altre.

Pel que fa a la situació de la pandèmia a França, ja han mort 14.967 persones i n'hi ha 98.076 d'infectades, segons les xifres de la direcció general de Salut. El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que el govern es planteja allargar el confinament fins a l'11 de maig.