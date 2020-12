Amnistia diu que la nova llei de memòria espanyola no garanteix l'accés a la justícia de les víctimes

Amnistia Internacional (AI) ha demanat al govern espanyol aquest dimarts que l' avantprojecte de llei de memòria democràtica, que es va presentar el 19 de setembre i que s'hauria d'aprovar el 2021, s'ajusti als estàndards internacionals. L'ONG assenyala que la iniciativa legal té "debilitats" i buits, com el fet que no eliminarà els obstacles legals [la llei d'amnistia] que impossibiliten la investigació dels crims del franquisme. Tampoc preveu, recorda AI, indemnitzacions a les víctimes.

L'ONG ha elaborat un informe tècnic, que ha enviat al ministeri de la Presidència, en què destaca que s'haurien de fer modificacions per assegurar-se que sigui una llei "realment eficaç en la consecució de la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i els seus familiars". Amnistia no confia que la nova Fiscalia de sala, que hauria d'investigar els crims que es van produir des de la Guerra Civil fins a l’entrada en vigor de la Constitució, tingui competències per poder obrir investigacions perquè es mantenen els obstacles, que s'han argumentat repetidament en altres intents de portar a judici els criminals franquistes, com la llei d'amnistia i la prescripció dels fets.

L'ONG demana al govern espanyol que elabori una "política d'estat sobre el dret a la veritat col·lectiva" i que hi hagi els mecanismes necessaris, com òrgans judicials independents, que puguin aclarir la violació de drets humans. Amnistia també incideix en el fet que s'haurien de preveure indemnitzacions o la restitució dels béns robats, i expressa la preocupació per la falta de previsió sobre la manera d'accedir a alguns arxius, com els eclesiàstics, que podrien ser importants per aclarir la violació de drets humans. I, finalment, critica que no hi hagi plans de formació en memòria democràtica a la judicatura, els cossos de seguretat i els funcionaris de l'administració pública.