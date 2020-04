Andrea Bocelli cantarà a la catedral de Milà

La catedral de Milà, buida a causa del coronavirus, serà l'escenari d'un concert sense públic aquest diumenge de Pasqua, 12 d'abril, a partir de les 17 h. Serà un recital del tenor italià Andrea Bocelli i l'organista del duomo milanès, Emanuele Vianelli. El concert ha sigut batejat com a Music for Hope (Música per a l'esperança) i es podrà seguir arreu del món per internet al canal de YouTube de Bocelli.

Tal com explica Bocelli, el recital és fruit de la invitació de la ciutat i de la catedral de Milà, que volien fer alguna cosa especial durant la Setmana Santa a la capital de la Llombardia, una de les zones d'Europa on més greu està sent l'efecte de la pandèmia. "El dia que celebrem el triomf de la vida, diumenge de Resurrecció, és un honor respondre amb un sí a la invitació", explica el cantant. "Aquest any la Pasqua serà molt diferent per a tothom –assegura l'alcalde de Milà, Giuseppe Sala–. Estic segur que l'extraordinària veu de Bocelli serà l'abraçada que trobem a faltar aquests dies, una forta, especial i càlida abraçada per als cors de Milà, d'Itàlia i del món".

El repertori del recital tindrà un caràcter eminentment religiós, amb peces com l' Ave Maria de Bach i el Sancta Maria de Mascagni. El concert està patrocinat per la mateixa catedral de Milà i la Veneranda Fabbrica del Duomo i produït per Sugar Music i Universal Music Group, amb la contribució de YouTube. L'organització explica que la participació d'Andrea Bocelli és "completament voluntària", amb la col·laboració d'Almud i Maverick Management.

"Crec en la força de pregar plegats, crec en la Pasqua cristiana, un símbol de resurrecció que tothom, siguem creients o no, necessitem a hores d'ara. Gràcies a la música, abraçarem el cor palpitant i ferit de la Terra. La generosa, valent i proactiva ciutat de Milà, i tot Itàlia, serà novament i molt aviat un model guanyador i motor del renaixement que tothom esperem", exclama Andrea Bocelli.