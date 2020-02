Mor el productor Andrew Weatherall als 56 anys

Andrew Weatherall, figura fonamental de la música electrònica britànica i productor de discos com Screamadelica (1991) de Primal Scream, ha mort aquest dilluns a l'Hospital Whipps Cross de Londres a causa d'una embòlia pulmonar als 56 anys. Així ho ha comunicat el seu representat a través de Twitter: "Lamentem profundament anunciar que el famós DJ i músic Andrew Weatherall ens ha deixat aquest dilluns, 17 de febrer del 2020, a la matinada a l'Hospital Whipps Cross de Londres. La causa de la mort ha estat una embòlia pulmonar. Se l'estava tractant a l'hospital, però desafortunadament el coàgul de sang li ha arribat cor. La seva mort ha estat ràpida i pacífica".

Weatherall, nom destacat de la música alternativa britànica, sobretot als anys noranta, va ser un dels principals referents de l'escena postpunk i de l' acid house. Va servir com a pont entre el rock i la música electrònica a través de la producció del disc Screamadelica (1991) de Primal Scream, porta d'entrada a les raves per a joves que fins aleshores no participaven activament en l'univers electrònic de ball.

Artistes i bandes com Björk, Siouxsie Sioux, Mogwai, Happy Mondays i New Order, entre d'altres, han comptat amb les habilitats i les remescles eclèctiques del DJ i productor britànic. Weatherall, a més, també va formar el grup The Sabres of Paradise amb els enginyers Jagz Kooner i Gary Burns, catapultat a l'èxit gràcies a temes com Wilmot, publicat pel segell Warp el 1994 i construït a partir d'una mostra d'una cançó del músic de Trinitat i Tobago Wilmoth Houdini . Posteriorment va compartir el duo Two Lone Swordsmen amb Keith Tenniswood.

L'any 2006 va llençar el seu primer EP en solitari: The bullet catcher's apprentice a través del seu propi segell, Rotters Golf Club. També va desenvolupar diferents projectes, com les sessions A love from outer space amb Sean Johnston.