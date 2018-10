Àngel Llàcer, La gran diva de ‘La jaula de las locas’

‘La jaula de las locas’ TEATRE TÍVOLI

27 DE SETEMBRE

Un Àngel Llàcer abduït per Zaza i guarnit amb un refulgent vestit de lamé platejat canta Soc el que soc, un himne LGTB que tanca el primer acte de La jaula de las locas i un tema que ha estat versionat per dives de la música com ara Gloria Gaynor i Shriley Bassey. I, sí, Àngel Llàcer se sent la diva del cabaret La cage aux folles amb una compenetració amb el personatge que va més enllà d’una excel·lent interpretació. Fa seva la passió, la sinceritat, el compromís, el crit. I també una mica de supèrbia. Zaza és el gran paper de Llàcer i li costarà trobar-ne un altre al qual es pugui entregar de la mateixa manera.

Soc el que soc tanca un primer acte eminentment de cabaret amb vistosos números dels boys, tot i les insípides coreografies, i on es planteja en essència l’obra original de Jean Poiret. El fill de la parella de Zaza, el Georges, es vol casar, i el pare de la núvia és un polític extremadament conservador que sens dubte es negarà a emparentar-se amb una parella d’homosexuals. Caldrà, doncs, muntar una mascarada.

Un gran sentit del ritme

En una excel·lent producció, la direcció d’Àngel Llàcer és precisa, atenta als gags i amb un gran sentit del ritme. Una mirada molt dels anys vuitanta, sense invents, i amb un punt d’exageració que li escau a l’obra però que no sempre acaba encaixant. Molt acurat el so de l’orquestra sota la direcció d’Andreu Gallén i magnífiques les llums d’Albert Faura, el vestuari de Míriam Compte i l’espai escènic d’Enric Planas.

Ivan Labanda mostra un cop més que és un gran actor i cantant al servei del divisme de Llàcer/Zaza. Com ho és el majordom Jacob, de qui Ricky Mata fa una creació molt personal i farcida de comicitat que arrodoneix les pallassades del segon acte quan l’obra embogeix. Més fluix és Roc Bernardi en el paper del fill, i és un bon cop visual la semblança del diputat conservador amb Rajoy.

Aquesta gàbia de boges té qualitat, és divertida i serà engrescadora per al gran públic, sigui seguidor dels musicals o no.