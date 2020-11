Ángela Molina rebrà el Goya d'Honor per la seva trajectòria

Després del Goya d'Honor a Pepa Flores, una actriu tornarà a ser homenatjada per l'Acadèmia del Cinema Espanyol en la pròxima gala dels Goya: Ángela Molina rebrà el premi honorífic per la seva trajectòria el 6 de març. Serà el reconeixement a una carrera de més de quatre dècades en la qual ha treballat amb autors tan importants del cinema espanyol com Almodóvar i Buñuel i ha conquerit el públic amb títols com Las cosas del querer i Luces y sombras.

"Estic molt, molt contenta –ha declarat Molina al conèixer la notícia–. És una joia immensa que m'omple el cor. Fa uns dies vaig estar a l'Acadèmia i al veure el bust gegant del mestre Goya el vaig mirar i vaig sentir alguna cosa familiar. Ara resulta que d'aquí poc el tindré a cas". El Goya honorífic, que l'Acadèmia ha justificat per "l'autenticitat, l'indiscutible talent i l'especial sensibilitat" de l'actriu, serà el primer de la seva carrera, tot i que en el passat va estar nominada cinc vegades: com a millor actriu protagonista per La mitad del cielo, Luces y sombras i Las cosas del querer i com a millor secundària per Blancaneu i Carne trémula.

Molina no es fa mala sang per haver vist com el Goya s'escapava de les mans en l'últim moment: "Quan vaig estar nominada per primer cop amb La mitad del cielo vaig pensar que me'l donarien però va ser per a Amparo Rivelles per Hay que deshacer la casa. I vaig pensar: l'Amparo és gran, jo tinc temps. I ara que que soc gran –té 65 anys– em toca a mi".

El Goya d'Honor no és, tanmateix, el primer premi important que rep l'actriu, que el 1986 en va guanyar dos més: la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià per La mitad del cielo i el David de Donatello a la millor actriu per Camorra: contacte a Nàpols. Aquest últim premi, de fet, va ser el primer que guanyava una actriu no italiana a la gran festa del cinema italià, en què es va imposar, entre d'altres, a Giulietta Masina i Liv Ullman.