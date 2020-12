Àngels Ponsa: "La situació laboral dels treballadors de la cultura no s'admetria en altres àmbits"

Quan fa 100 dies que la consellera de Cultura Àngels Ponsa va arribar al càrrec rellevant Mariàngela Vilallonga, ha fet balanç de les accions de l'últim trimestre. El més important ha sigut fer front a la crisi pandèmica amb ajudes del pla de xoc. La "injecció" al sector la xifren en 51,2 milions en ajudes, cosa que suposa un increment del 18% del pressupost de Cultura. Per ara se'n han executat entre un 50% i un 60% i al gener la xifra arribarà al 75%. El departament ha activat o reforçat línies de subvenció, com les previstes per cancel·lació d'espectacles (748 sol·licituds ateses), cancel·lació de festivals i gires (560), despeses estructurals i equipaments (unes 400 sol·licituds), compensació per la limitació d'aforaments i formació del català en línia, entre d'altres. D'ajudes als autònoms se n'han concedit 4.368, tantes com se n'han sol·licitat.

Però Ponsa assegura que no volen renunciar a combatre els "dèficits històrics" que arrossega la cultura. "La situació laboral en l'àmbit de la cultura no s'admetria en altres àmbits laborals –ha dit Ponsa–. Ens hi hem de posar de cara i resoldre-ho". L'objectiu, que no és un desig nou per a la conselleria de Cultura, és acabar signant una "llei global que blindi la cultura com a quarta pota de l'estat del benestar".

La consideració de la cultura com a bé essencial és important, diu Ponsa. Una altra mesura és la posada en marxa avui mateix d'un cens d'artistes de Catalunya, que serveix per "radiografiar" el sector i que és "el primer pas cap a l'estatut de l'artista", un element que serà "la base de les millores laborals dels professionals". Un altre element és l'acord al Parlament per incrementar el pressupost de Cultura fins al 2% el 2026. "La cultura se situarà al lloc que li correspon", ha afirmat.

Entre altres mesures hi ha la reactivació de la mancomunitat cultural, el concurs per a la direcció del Santa Mònica, la campanya de promoció cultural Més Cultura, el cens d'equipaments responsables, el canal Cultura Respon o els ajuts a biblioteques.