L’Animac de Lleida viatja a la recerca del temps

La memòria serà el fil conductor de la pròxima edició de l’Animac de Lleida, que arrencarà el 27 de febrer precisament amb una sessió de curts sobre aquesta temàtica que inclourà l’estrena mundial de Barcelona de foc, un treball experimental que el CCCB ha produït amb el búlgar Theodore Ushev –un dels animadors més premiats del moment– i que beu directament de les protestes que es van produir a la tardor en resposta a la sentència del judici als líders independentistes. Ushev serà a l’Animac presentant els seus treballs i també oferirà la conferència L’animació com a càpsula del temps.

Un altre protagonista del festival serà William Kentridge, premi d’honor d’aquesta edició. L’Animac dedicarà una retrospectiva integral a les animacions d’aquest artista polifacètic: director d’orquestra i teatre, performer, dibuixant, escultor i cineasta pioner en l’ús del carbonet en l’animació. El premi a la trajectòria serà per a Jordi Artigas, primer director de l’Animac i un dels estudiosos i divulgadors del cinema animat més importants de l’Estat. I l’Animation Master d’enguany serà per a la francesa Florence Miailhe, que en les seves animacions ha treballat amb materials poc habituals com la pintura o la sorra ( Meandres, basat en les Metamorfosis d’Ovidi). El festival projectarà els seus 9 curts i Miailhe oferirà una classe magistral.

Un Josep Bartolí animat

Un dels plats forts serà la projecció del work in progress de Josep, una ambiciosa producció francesa dedicada a l’artista barceloní Josep Bartolí i el seu pas pels camps francesos de refugiats republicans. Sergi López i Sílvia Pérez Cruz, que posen a veu a dos dels personatges –la cantant també aporta música a la banda sonora– presentaran a Lleida aquest projecte dirigit per l’autor de còmics i cineasta Aurel. I d'entre els llargs que es projectaran al festival destaca la road movie fantàstica Away, escrita, animada, produïda i musicada en solitari pel letó Gints Zilbalodis i el nou treball de la directora del premiat Crulic, la romanesa Anca Damian, que a L’extraordinaire voyage de Marona segueix les peripècies d’una gosseta mestissa que va canviant d’amos.