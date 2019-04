Anitta, megaestrella brasilera

No és que s’enganxi, és que se t’arrapa a la pell i et posseeix. Vai malandra et fa venir ganes de fer twerking als terrats d’una favela. Amb poca roba, molt poca roba, cossos de tota mena remenen el cul en una festa que s’alça sobre la misèria. No és tant una glamurització de la pobresa com una celebració des de la pobresa. “Els pobres també sabem divertir-nos”, sembla que ens digui Anitta -ara milionària-, tot recreant la manera que tenia de passar-s’ho bé durant l’adolescència a l’humil barri d’Honório Gurgel. “Tècnicament no era una favela, però si creuaves el carrer ja hi eres; de fet, el malnom d’on vivia era carrer del Crim ”, explica. “Tot el que hi ha al vídeo ho vaig viure”, assegura. ¿La piscina improvisada sobre un camió també? “Bé, ens banyàvem als dipòsits d’aigua dels terrats, fèiem veure que eren piscines”.

I sobre els cossos gairebé nus que apareixen al polèmic vídeo, explica: “¿Sabies que en la majoria de clips s’eliminen la cel·lulitis i les imperfeccions a la postproducció? Doncs quan vaig rebre el pressupost d’aquesta partida vaig decidir que no ho faríem: si tinc cel·lulitis, que es vegi, no me n’amago”. Amb la seva música i els seus clips, Larissa de Macedo Machado -el seu nom real- s’ha convertit en un referent per a moltes noies del Brasil, que van erigir-la en reina del funk carioca. Ara mateix és una de les persones més famoses del Brasil -quasi tant com el seu amic Neymar-, i el seu nou treball, Kisses (2019), és un pas més del seu pla de dominació mundial. “És el meu primer àlbum veritablement internacional”, diu. Abans, havia publicat alguns èxits en aquesta direcció, amb artistes com J Balvin o Rita Ora, però l’àlbum, cantat en anglès, portuguès i castellà i amb col·laboradors com Snoop Dogg i Caetano Veloso, no amaga la seva ambició sense límits: Anitta no pararà fins a convertir-se en una estrella global.

La de Kisses és una Anitta més pop, més madura, amb algunes peces de funk carioca, però tot plegat passat pel sedàs d’una gran producció pensada per arribar a un públic molt més ampli. “El funk és com el reggaeton ; el ritme és diferent, però la història és la mateixa, neix del mateix lloc”, assegura. Aquesta és la mateixa explicació que li feia a JBalvin a la sèrie documental de Netflix Vai Anitta, que ressegueix el seu ascens a la fama i que la mostra com una cantant-empresària que controla fins al més petit detall de la seva carrera. “M’envolto d’un equip de gent que fa de la seva feina amb mi un projecte de vida. Trobar aquesta gent sovint és el més difícil”, diu, però quan la troba tot succeeix com per art de màgia i és capaç d’improvisar un videoclip en pocs dies o poques hores i posar-se a dirigir-lo ella mateixa. “Als clips sempre intento introduir elements que facin pensar; crec que a la gent jove l’avorreixen els discursos, però si introdueixes temes importants en l’entreteniment pots tenir un gran impacte en els joves”. En aquesta línia, el clip d’Atención, un himne de l’empoderament femení, vol conscienciar sobre la prevenció del càncer de mama. També en va gravar un a l’Amazònia per cridar l’atenció -a la seva manera- sobre el perill de la desforestació. “Estem matant el planeta i, si el destruïm, on anirem? Tant se val com pensis, la teva sexualitat, si tens diners o no: si matem el planeta ningú no tindrà on anar”.

Sobre Bolsonaro, pensa que és perillós que expressi de forma natural les seves idees contra la diversitat, perquè les normalitza. “Puc entendre que hi hagi gent que pensi així, perquè és com potser pensava el meu avi; és gent amb mentalitat de fa 50 anys”. No obstant, “al Brasil hi ha un cinquanta per cent de persones que han canviat, que saben que cal acceptar la diferència -continua-, però, mani qui mani, hem d’anar tots junts per tirar endavant el país, i jo crec que fent coneguda al món la música brasilera també hi estic ajudant”. A través de les col·laboracions, Anitta aconsegueix el que ella anomena “intercanvi cultural”. “Abans de col·laborar amb mi, Becky G i Prince Royce no havien entrat mai a les llistes d’èxits del Brasil, i ells també em donen a conèixer als seus mercats”, diu.