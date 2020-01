Annabella Sciorra: "Harvey Weinstein em va violar"

"Se'm va posar a sobre i em va violar". L'actriu Annabella Sciorra, protagonista de films com El funeral o Jungle fever, va declarar ahir en el judici que té lloc a Nova York contra el productor Harvey Weinstein. Sciorra és una de les testimonis de la Fiscalia, que vol demostrar que el magnat del cinema independent era un "monstre depredador" que va assetjar i violar diverses dones joves. Sciorra va descriure amb tot detall tot el que va haver de viure aquella nit d'hivern del 1993 o 1994, no recorda exactament l'any. Ella era una noia jove que lluitava per ser actriu, ell un productor nord-americà que començava a ser important. Van sopar i després Weinstein la va acompanyar al seu apartament.

Es van acomiadar però poc després ell va trucar a la porta. "Jo ja m'havia posat el pijama, ell se'm va tirar a sobre i me'l va intentar treure. Li vaig pegar. Va agafar-me les mans i me les va posar darrere el cap", explicava ahir l'actriu, amb dificultats. Mentre Sciorra relatava el que va viure fa més de vint anys, Weinstein prenia notes en una llibreta. "Va arribar un moment que va parar i va ejacular sobre la meva cama –va continuar l'actriu–. Quan li vaig preguntar si m'havia de dir alguna cosa, em va respondre que havia tingut una sincronització perfecta".

No es va acabar aquí. L'actriu va continuar relatant com ell la va continuar forçant i ella es va quedar sense força per lluitar: "Era tan desagradable que el meu cos va començar a tremolar d'una manera tan inusual que no sabia què em passava, creia que tindria un atac". "Volia creure que tot allò en realitat no havia passat", va dir. L'actriu no va demanar ajuda, sinó que va començar a aïllar-se i autolesionar-se. "Em feia talls a mi mateixa i amb la sang pintava la paret blanca de casa". A la pregunta de per què va optar pel silenci, l'actriu va respondre que se sentia amenaçada i que tenia por.