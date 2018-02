Antena 3 avança a dimecres l'estrena de la sèrie 'Fariña'

No hi ha millor promoció que un segrest. La decisió judicial de segrestar el llibre 'Fariña' del periodista Nacho Carretero, sobre el narcotràfic gallec, ha estat la millor campanya publicitària. Esgotat a les llibreries gallegues, número 1 a Amazon, i ara Antena 3 ha decidit aprofitar tota la expectació generada i avançar a dimecres l'estrena de la sèrie protagonitzada per Javier Rey, Morris, Xúlio Abonjo i Monti Castiñeiras. Abans que se sabés que s'avançava l'estrena, el director de producció, Pepe Ripoll, assegurava que els anava molt bé tot plegat: "Espero que Atresmedia digui que l'estrena és ara mateix perquè millor publicitat no ens haguessin pogut fer... No hi ha millor promoció que aquesta", diu.

Ripoll no creu que la jutge també decideixi segrestar la sèrie perquè el demandant, Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove (Pontevedra), no apareix mencionat. La jutge Alejandra Pontana ha va demanar el segrest cautelar del llibre 'Fariña', del periodista Nacho Carretero, a petició de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove (Pontevedra). El llibre, que es pot trobar a moltes biblioteques catalanes, aprofundeix en la història del narcotràfic gallec. Al gener, l'exalcalde de la població gallega va demandar Carretero i l'editorial Libros del K.O. per haver vulnerat, suposadament, el seu dret a l'honor.

Bea Gondar va encapçalar una llista d'independents el 1983 i va guanyar les eleccions municipals. Va governar fins al 1991. Aquell any va tornar a ser el més votat, però tres dies abans que es constituís el nou ajuntament la policia el va detenir perquè havien detingut un home que duia 30 quilos de cocaïna en un cotxe llogat per Bea Gondar. El van proclamar alcalde però era a la presó. Finalment va ser destituït perquè no va poder comparèixer per formalitzar el nou govern. L'Audiència Nacional el va condemnar però el Tribunal Suprem va revocar la sentència perquè un dels testimonis va ser invalidat. Això és part del que explica Carretero al seu llibre.

El Gremi de Llibreters de Madrid va anunciar que no pensava retirar ni un sol llibre de les llibreries.