Antònia Font i més de 30 grups units per un crit comú

El Palma Arena va acollir ahir el Concert per la Llibertat d’Expressió, una maratoniana jornada de música en viu en suport de Valtonyc on va sonar el rap de Phussyon, Tote King, Kase.O i Pablo Hasél, la cançó protesta de Maria del Mar Bonet, el rock euskaldun de Berri Txarrak i el pop en català d’Anegats, Mishima i Antònia Font.

Més de 30 artistes que oferien cadascun vint minuts d’actuació van culminar el cap de setmana d’actes reivindicatius organitzat per Acallar (Associació de Creadors i Artistes per la Llibertat Artística) en resposta a les accions judicials “en contra d’un músic local per expressar-se en llibertat”, com resumia Javi Vegas, al capdavant de la Gran Orquesta Republicana i d’Acallar. Les 9.000 entrades venudes segons l’organització, sold out absolut, confirmen l’èxit de la iniciativa.

Valtonyc, a qui els organitzadors van reservar un lloc en el cartell, no es va voler perdre el concert i va ser-hi a través dels monitors del Palma Arena. En un vídeo, el raper va carregar contra un “estat espanyol que no respecta els drets fonamentals”. “He decidit posar-me al servei de la lluita, fent un sacrifici per defensar la República i la democràcia, per totes les exiliades i exiliats i per tu, perquè les idees són invencibles”, va dir.

Les portes del Palma Arena es van obrir al migdia, amb molt de rap i un públic heterogeni que anava creixent de mica en mica. Un dels primers grups que van animar el públic va ser la banda de rap valencià Tesa, que comparteix discjòquei amb Valtonyc, i l’emoció més matinera va arribar quan la gent va alçar les mans per cantar amb Maria del Mar Bonet i Borja Penalba Què volen aquesta gent?, l’himne antifranquista de la cantautora. A la tarda van tenir el seu moment Anegats, que es tornaven a reunir després de quatre anys. “És un dia per passar a la història”, celebraven poc abans Son Servera. I Pablo Hasél, contundent, va dedicar el concert als “mitjans de desinformació” i va acabar l’actuació cremant unes fotos del rei Felip VI.

El concert d’Antònia Font, el primer cinc anys després de la seva separació, era un dels més esperats. Albert Pla, que els va precedir, va introduir el grup així: “La més fabulosa, la més formosa... Jo vaig follar Antònia Font!” Els mallorquins van interpretar temes com Tots els mecanismes, Alegria i Wa Yeah! “És collonut que no puguem dir el que vulguem”, van bromejar.

Teatre, música i evangelistes

La primera jornada dels actes reivindicatius es va celebrar divendres al Teatre del Mar, on 14 artistes van expressar el suport a Valtonyc a través de peces de música, dansa, clown o poesia amb un èxit de convocatòria que va fer petit el teatre. Dissabte més de 40 bandes locals es van reunir a Sa Possessió per escalfar la prèvia del Concert per la Llibertat amb vuit hores de música en directe en què es va poder gaudir del reggae de Jaume Mas, el pop de Satellites i l’energia de F/E/A. Al matí, a la plaça Espanya, un seguit de poetes van participar en una Rua Poètica per la Llibertat d’Expressió; i a les 18 h, al mateix lloc, prop de 100 persones es van manifestar en defensa dels presos polítics. L’acte va coincidir -hora i lloc- amb un concert evangelista, en què la gent també cridava per la llibertat, però a l’atorgada per Jesucrist Salvador.