Antonio Banderas: "No puc convertir-me en Franco i assenyalar amb el dit a la gent"

L'actor Antonio Banderas ha presentat aquest dimecres la sèrie que protagonitza per la National Geographic encarnant al pintor Pablo Picasso, i que s'estrenarà el pròxim 26 d'abril. Durant la trobada amb la premsa se li ha preguntat sobre els abusos sexuals a Hollywood i Banderas ha dit que vol "anar amb compte" amb aquests casos que s'estan donant perquè "algunes d'aquestes persones" són "amics" seus. Alhora, afegeix que no es pot "convertir en Franco i assenyalar amb el dit a la gent sense tenir informació de res". "És molt difícil, ja que potser una persona se'n va anar al llit amb algú amb lliure consentiment de l'altra part i, al matí següent, aquesta persona envia un missatge dient que ha sigut una nit preciosa -ha explicat l'actor malagueny- Però l'altra part diu que no, que ha sigut horrible, i a més a més et denuncia quan guanyes un Globus d'Or".

En qualsevol cas, Banderas ha volgut dir que per ell els abusos sexuals són "horrorosos" i que "ningú amb decència podria admetre" haver-ho fet. En aquest context, ha recordat que ell va treballar amb el productor Harvey Weinstein en diversos casos, però que no tenia "ni idea que això estava passant rere les cortines".

Fan fora Harvey Weinstein de la seva productora Les diferències salarials a Hollywood i el procés independentista

Sobre les diferències de salari a Hollywood ha reconegut que existeixen, però que no són degudes a "una qüestió de sexes". "Possiblement ha passat alguna vegada que jo guanyi més que una dona, però també hi ha hagut casos que han guanyat més que jo en una pel·lícula, o homes que guanyen menys que les dones", explica l'actor.

També li han preguntat sobre el procés independentista català i ha assenyalat que la seva consideració sobre el tema "no seria política, sinó humana, de cor". "He estimat molt als catalans i això de l'independentisme és sentir com si algú a qui estimes et rebutgés", explica Banderas. "No em sembla una qüestió de política, sinó d'afectes", conclou l'actor.